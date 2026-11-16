Türkiye ve KKTC bayraklarını hedef aldılar! Rum yönetimine tepki yağdı

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'taki gösterilerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, Rum yönetiminin nefret ve düşmanlığı körüklediği belirtilerek provokatif eylemlerin iki toplum arasındaki ilişkilere zarar verdiği vurgulandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen gösterilerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına sert tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü gerekçe gösterilerek düzenlenen gösterilerde Türkiye ve KKTC bayraklarının hedef alınarak yakılmasının GKRY'deki zihniyetin değişmediğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, GKRY Eğitim Bakanlığının gösterilere katılan öğrencilerden yoklama alınmayacağına ilişkin resmi genelge yayımladığına dikkat çekilerek, bu tutumun eylemlerin doğrudan teşvik edildiğinin ve nefret söyleminin Rum makamlarınca körüklendiğinin en somut kanıtı olduğu kaydedildi.

"ZİHNİYETİN DEĞİŞMEDİĞİNİN GÖSTERGESİ"

Bakanlık açıklamasında, "KKTC'nin kuruluş yıl dönümü gerekçe gösterilerek düzenlenen protesto adı altındaki provokatif eylemlerde bayraklarımızın hedef alınarak yakılması GKRY'deki zihniyetin değişmediğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki nefret ve düşmanlığın Rum liderliği tarafından körüklendiği vurgulanan açıklamada, GKRY'nin bu yöndeki provokatif eylemlerinin Ada'daki iki devletin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesine ve iş birliği zemini oluşturmasına katkı sağlamayacağı belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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