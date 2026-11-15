Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı “Kıbrıs bizim millî davamızdır, Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ı ne olursa olsun yalnız bırakmayacakları mesajını verdi.

“KIBRIS BİZİM MİLLÎ DAVAMIZ”

Cumhurbaşkanı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim millî davamızdır… Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı: Kıbrıs bizim milli davamız

Cumhurbaşkanı’nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla diğer siyasi isimlerden gelen mesajlar ise şöyle;

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş;

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik iradesinin tarihe kazındığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya ve bu haklı davanın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs davasının bütün kahramanlarını, aziz şehidlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43. yıldönümü kutlu olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına ve şanlı Kıbrıs Türk davasına her zaman ve zeminde bağlı olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca olduğu gibi bugün de dünyanın her yerinde KKTC’nin haklı davasını savunmaya ve anlatmaya devam etmektedir. Dr. Fazıl Küçük’ü ve KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı şükran ve saygıyla anıyoruz. Haklı davanın müdafaası için şehit olan Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Kıbrıslı kardeşlerimize barış, huzur ve refah dolu nice yıllar diliyorum. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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