Filistin Devleti’nin 38.kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi, 'insanlık ittifakı'nın gayesidir. Kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz." İfadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Çelik "Başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi, 'insanlık ittifakı'nın gayesidir. Kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Filistin Devleti’nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ZULMÜN KARŞISINDAYIZ

Çelik’in dışında Dışişleri Bakanlığı’ndan da Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü için bir mesaj geldi. Yayınlanan mesajda, Türkiye'nin Filistin halkının maruz kaldığı haksızlık ve zulme karşı durmayı sürdüreceğini aktardı.

Ömer Çelik, Filistin Devleti’nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Filistin Devleti'nin kuruluş yıl dönümü kutlanarak, "Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlu olsun" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi;

Türkiye olarak, Filistin halkının maruz kaldığı her türlü haksızlık ve zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması vazgeçilmez gayemizdir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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