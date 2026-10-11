İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, ölü ve yaralıların bulunduğu saldırıları şiddetle kınadı.

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Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği balistik füze saldırısının ardından uluslararası tepkiler sürüyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralı sayısının ise 309'a yükseldiğini açıkladı.

Saldırının ardından Türkiye'den de kınama mesajı geldi.

Suudi Arabistan'daki saldırıya Türkiye'den sert kınama

"ULUSLARARASI TOPLUM KARARLI TUTUM SERGİLEMELİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Suudi Arabistan’ın Riyad Havalimanı’na gerçekleşen saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetledi.

Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan’da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum.

Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

ABD'DEN HUSİLERE SERT TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rubio, Riyad'daki havalimanı saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin ABD vatandaşı olduğunu açıkladı.

Saldırıların sivillerin yaşamının hiçe sayıldığını gösterdiğini belirten Rubio, Husilerin saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'a ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Suudi Arabistan'daki saldırıya Türkiye'den sert kınama

BM: ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Riyad Havalimanı'na yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Guterres, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek saldırıların derhal durdurulmasını istedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN "TEHLİKELİ TIRMANIŞ" UYARISI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Husilerin Riyad Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi.

Von der Leyen, "Husilerin Riyad Havalimanı'na düzenlediği ve bugüne kadarki en ölümcül saldırı, tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor" dedi.

Suudi Arabistan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten von der Leyen, İran'ın vekil güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların bölgeyi şiddet sarmalına sürüklediğini savundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise saldırıyı “dehşet verici bir terör eylemi” olarak nitelendirdi.

Kallas, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların hiçbir gerekçesi olamayacağını vurgulayarak konunun AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısında ele alınacağını açıkladı.

İNGİLTERE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEK

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirterek İngiliz vatandaşlarına havalimanından uzak durmaları ve yerel makamların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ise Suudi Arabistan'a havadan havaya yakıt ikmali desteği sağlandığını açıkladı.

Streeting, sivil bir hedefe yönelik saldırının hiçbir koşulda haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

İngiltere'nin saldırı amaçlı askeri operasyonlara katılıp katılmayacağı sorusuna ise “Şu aşamada değerlendirdiğimiz bir konu değil” cevabını verdi.

PAKİSTAN, MISIR, KATAR VE IRAK'TAN KINAMA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıyı kınayarak bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mısır hükümeti Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu açıklarken Katar, saldırıyı ülkenin egemenliğinin ağır ihlali olarak nitelendirdi.

Katar yönetimi, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin kendi güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Irak Başbakanlık Ofisi de saldırıyı kınayarak bölgedeki anlaşmazlıkların askeri yöntemler yerine diyalog ve uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

RUSYA'DAN DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Riyad Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınayarak bölgedeki çatışmaların siyasi ve diplomatik yollarla sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Moskova yönetimi, taraflardan sivil altyapıyı hedef alan saldırılardan kaçınmalarını istedi.

Rusya, daha önce Yemen'deki çatışmaların sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler öncülüğündeki arabuluculuk sürecinin yeniden canlandırılmasını desteklediğini açıklamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR İHA DAHA ENGELLENDİ

Riyad Havalimanı'na yönelik saldırının ardından Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde bir insansız hava aracı (İHA) daha engellendi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ülkenin doğu bölgesini hedef alan İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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