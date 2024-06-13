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Türkiye'den yardım istemişlerdi! Ankara'dan ABD'ye Gazze'de ateşkesle ilgili zor soru

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den yardım istemişlerdi! Ankara&#039;dan ABD&#039;ye Gazze&#039;de ateşkesle ilgili zor soru

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze katliamı sürerken ateşkes görüşmeleri arabulucu ülkeler nezdinde sürüyor. ABD'li yetkililer Türkiye'den Hamas'la iletişim için yardım isterken, Ankara'nın ise ABD'ye ateşkesle ilgili bir soru yönelttiği öğrenildi.

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. 40 bine yakın masumun can verdiği bölgede ise 250 gün sonunda hala bir ateşkes anlaşmasına varılabilmiş değil.

ABD, TÜRKİYE'DEN HAMAS'LA İLETİŞİM İÇİN YARDIM İSTEDİ

Gelişmeler merakla beklenirken dün ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Gazze ateşkes görüşmelerinde Türkiye'den yardım istediklerini söyledi. Flake, "ABD, ateşkes görüşmeleri sırasında Türkiye'den Hamas liderlerine bazı mesajlar iletmesini istedi." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE ZOR SORU

Ateşkes için büyük çaba sarf eden Türkiye ise bu talebe kayıtsız kalmadı. Hürriyet'ten Hande Fırat'ın aktardığına göre ABD ve Türkiye arasında konuyla ilgili görüşmeler yapıldı. Ancak Ankara ise ABD'ye bazı sorular yöneltti. Buna göre ABD'li yetkililere ateşkes sonrası için; "İsrail’in katliama geri başlamayacağı, yeniden saldırmayacağı garantisini kim verecek?" sorusu soruldu.

Amerikalılar ise "Söz veriyoruz" cevabını verdi. Ancak Hamas ve Türkiye kanadının sözlü ifadeler yerine yazılı sözler verilmesini istediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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