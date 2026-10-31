Türkiye'nin kurduğu savunma ittifakına yeni üye sinyali! Suriye harekete geçti

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke Savunma İttifakı'na Suriye'nin de katılması gündeme geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ittifaka üyelik konusunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ise Mısır'ın ittifak dışında kalmasını İsrail ve Yunanistan ile yaptığı anlaşmalara bağladı.

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Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Orta Doğu'da yeni bir güvenlik yapılanmasının temelini oluştururken, Suriye de ittifaka katılma ihtimalini değerlendirmeye başladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Bahreyn'de düzenlenen IISS Manama Diyaloğu'nda ülkesinin Mekke Savunma İttifakı'na katılma ihtimalini değerlendirdiğini duyurdu.

Şeybani, "Suriye'nin Mekke ittifakına katılımını değerlendirmek üzere şu anda görüşmeler devam ediyor" dedi.

Şam yönetiminin ittifaka yönelik ilgisi resmiyet kazanırken henüz üyelik başvurusu veya nihai karar açıklanmadı.

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DAHA ÖNCE SİNYAL VERDİLER

Şeybani, ağustos ayında Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyarette de Mekke Savunma İttifakı'na katılım konusunun değerlendirildiğini açıklamış ancak henüz karar verilmediğini söylemişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa'nın 6 Ekim'de Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği de gündeme gelmişti.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan anlaşma, üç ülke arasında ortak savunma mekanizması kurulmasını öngörüyor.

Anlaşmanın en önemli maddesine göre, üye ülkelerden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, diğer üyelere de yapılmış sayılacak.

NATO'nun 5. maddesine benzer bir kolektif savunma anlayışını esas alan anlaşma, istihbarat paylaşımı, ortak askeri tatbikatlar, terörle mücadele ve savunma sanayii alanlarında iş birliğini kapsıyor.

İttifakın yönetimi için Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi oluşturulurken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir sekreterlik kurulması kararlaştırıldı.

Emekli Pakistanlı Korgeneral Nauman Mahmood da üç yıllığına ittifakın ilk genel sekreteri olarak görevlendirildi.

BAKAN FİDAN: İTTİFAK GENİŞLEME AMACIYLA KURULDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha önce yaptığı açıklamada Mekke Savunma İttifakı'nın yeni ülkelerin katılımına açık olduğunu duyurmuştu.

Bakan Fidan, ittifakın genişleme amacıyla kurulduğunu ancak yeni üyelerin kabulü için gerekli şartların, usullerin ve standartların belirlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, 5 Ekim'de Riyad'da düzenlenen olağanüstü toplantıda da Suudi Arabistan'a yönelik güvenlik tehditlerini ele almıştı.

Toplantıda ortak savunma yükümlülüklerinin uygulamaya geçirilmesi ve üzerinde uzlaşılan askerî güç ile kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızlı konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştı.

Türkiye'nin kurduğu savunma ittifakına yeni üye sinyali! Suriye harekete geçti

MISIR NEDEN İTTİFAKIN DIŞINDA? ABD'DEN İSRAİL VE YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

Türkiye'nin yer aldığı savunma ittifakına Suriye'nin katılması gündemdeyken Mısır'ın neden anlaşmanın dışında kaldığına ilişkin ABD'den de açıklama geldi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı CNN Global Perspectives etkinliğinde Mısır'ın ittifaka katılmamasını İsrail ve Yunanistan ile mevcut anlaşmalarına bağladı.

Barrack, "Mısır neden Mekke anlaşmasının dışında? Çünkü zaten İsrail ile bir anlaşması ve Yunanistan ile bir güvenlik anlaşması var" ifadelerini kullandı.

ABD'li diplomat, bölge ülkelerinin kendi güvenlik sorumluluklarını üstlenmesinin olumlu bir gelişme olduğunu da söyledi.

Ancak Mısır yönetimi, Mekke Savunma İttifakı'na katılmama kararına ilişkin henüz resmî bir gerekçe açıklamadı.

MISIR, SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Mekke Savunma İttifakı'nın dışında kalan Mısır, Suudi Arabistan ile ikili güvenlik ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar attı.

Mısır Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Suudi Arabistan'ın savunulması için gerekli önlemleri alma yetkisi verdi.

Sisi ise sağlanacak desteğin Suudi Arabistan topraklarının savunulmasıyla sınırlı olacağını ve Yemen'e yönelik herhangi bir saldırıyı kapsamayacağını açıkladı.

SURİYE'NİN ÜYELİĞİ BÖLGEDEKİ DENGELERİ ETKİLEYEBİLİR

Suriye'nin Mekke Savunma İttifakı'na katılması halinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan ortak güvenlik mekanizması dördüncü bir ülkeyi de kapsayacak.

Ancak Şam yönetiminin İsrail ile yaşadığı güvenlik sorunları, ordusunun yeniden yapılandırılma süreci ve bölgesel ilişkileri, muhtemel üyelik görüşmelerinde ele alınması gereken başlıklar arasında bulunuyor.

Şeybani, Bahreyn'deki açıklamasında Suriye'nin iki yıldan kısa bir sürede 1.000'den fazla İsrail saldırısına maruz kaldığını da öne sürdü. Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu belirten Şeybani, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın uygulanmasını istedi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu ittifakın genişleyip genişlemeyeceği ise Şam yönetiminin vereceği karar ve üç kurucu ülkenin yürüteceği müzakereler sonucunda netleşecek.

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