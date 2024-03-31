Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de terör saldırısında öldürüldü

Irak Türkmen Cephesi, Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un Süleymaniye’de insansız hava aracı ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, Irak Başbakan'ından saldırının soruşturulması talep edildi.

ITC Başkanlığından Süleymaniye'de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kifri ilçesindeki saldırıda Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"TEHLİKELİ BİR GÖSTERGEYE İŞARET ETMEKTE"

Açıklamada, Kifri ilçesindeki Beyatlı aşireti lideri Alluş'un, İHA ile hedef alındığı terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Türkmenleri doğrudan hedef alan bu saldırı, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamento seçimlerinin yaklaşmasıyla Kifri bileşenleri arasında güvenlik durumunu, istikrarı ve kardeşçe bir arada yaşamayı bozmaya yönelik tehlikeli bir göstergeye işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"FAİLLERİN ADALETE TESLİM EDİLMESİ ÖNEMLİ"

Irak Başbakanı ve IKBY yetkililerine Kifri ilçesinde güvenliğin sağlanması, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması, vatandaşların hayatlarının korunması için acil müdahalede bulunma çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu terör olayı ve arkasındaki faillerin ortaya çıkarılması için acil soruşturma başlatılması ve faillerin cezalarını almak üzere adalete teslim edilmesinin önemini ifade ediyoruz." denildi.

"BEYATLI AŞİRETİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak Türkmen Cephesi, Irak'taki Türkmen halkını savunmak için milli mücadelesini sürdüreceğini, Türkmen halkının kimliğine ve haklı davasına daha kararlı ve bağlı olacağını teyit ediyor. Kifri şehrindeki Beyatlı aşireti ile Türkmen halkımıza ve şehidin ailesine başsağlığı diliyor, Türkmen davası şehidine Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz, mekanı cennet olsun."