Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de terör saldırısında öldürüldü

Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de terör saldırısında öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye&#039;de terör saldırısında öldürüldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak Türkmen Cephesi, Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un Süleymaniye’de insansız hava aracı ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, Irak Başbakan'ından saldırının soruşturulması talep edildi.

ITC Başkanlığından Süleymaniye'de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kifri ilçesindeki saldırıda Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"TEHLİKELİ BİR GÖSTERGEYE İŞARET ETMEKTE"

Açıklamada, Kifri ilçesindeki Beyatlı aşireti lideri Alluş'un, İHA ile hedef alındığı terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Türkmenleri doğrudan hedef alan bu saldırı, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamento seçimlerinin yaklaşmasıyla Kifri bileşenleri arasında güvenlik durumunu, istikrarı ve kardeşçe bir arada yaşamayı bozmaya yönelik tehlikeli bir göstergeye işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"FAİLLERİN ADALETE TESLİM EDİLMESİ ÖNEMLİ"

Irak Başbakanı ve IKBY yetkililerine Kifri ilçesinde güvenliğin sağlanması, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması, vatandaşların hayatlarının korunması için acil müdahalede bulunma çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu terör olayı ve arkasındaki faillerin ortaya çıkarılması için acil soruşturma başlatılması ve faillerin cezalarını almak üzere adalete teslim edilmesinin önemini ifade ediyoruz." denildi.

"BEYATLI AŞİRETİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak Türkmen Cephesi, Irak'taki Türkmen halkını savunmak için milli mücadelesini sürdüreceğini, Türkmen halkının kimliğine ve haklı davasına daha kararlı ve bağlı olacağını teyit ediyor. Kifri şehrindeki Beyatlı aşireti ile Türkmen halkımıza ve şehidin ailesine başsağlığı diliyor, Türkmen davası şehidine Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz, mekanı cennet olsun."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'den bir mülteci kampına daha bombardıman! Ölü ve yaralılar var - Dünyaİsrail'den bir mülteci kampına daha bombardıman!İsrail, Gazze'de masumların ve gazetecilerin çadırını vurdu! Ölü ve yaralılar var - Dünyaİsrail bir kez daha vurdu! Ölü ve yaralılar varPapa'dan Gazze için 'derhal ateşkes' çağrısı! - DünyaPapa'dan Gazze için 'derhal ateşkes' çağrısı!Putin imzaladı! 150 bin kişiye zorunlu askerliğe çağrısı - DünyaPutin imzaladı! 150 bin kişiye zorunlu askerliğe çağrısıPakistan’da şiddetli yağış nedeniyle evler çöktü: 10 ölü - DünyaŞiddetli yağış hayatı felç etti! Evler çöktü, kayıplar varABD Temsilciler Meclisi üyesinden skandal sözler! 'Gazze, Hiroşima ve Nagazaki gibi bombalanmalı' - DünyaGazze için skandal 'atom bombası' önerisiİsrail 177 gündür katlediyor! Gazze'de can kaybı yine yükseldi - Dünyaİsrail 177 gündür katlediyor! Gazze'de can kaybı arttıMoskova katliamı ile “küresel kodlar” değişiyor! Saldırganlar sadece birer piyon - DünyaSaldırganlar sadece birer piyonGagavuzya Milletvekili İvanna Köksal: Sonumuz Gazze’den daha vahim olabilir - Dünya"Sonumuz Gazze’den daha vahim olabilir"İngiltere, Japonya, Ürdün... Dünyanın dört bir yanında "Gazze'de soykırım dursun" protestoları - DünyaMilyonlarca kişi Gazze için meydanlara indi
Sonraki Haber Yükleniyor...