MİT, Süleymaniye'de vurdu! PKK'lı terörist Rojda Bilen etkisiz

Terör örgütü PKK'nın gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan 'Bişeng Brüsk' kod adlı Rojda Bilen, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu Rojda Bilen’in, Irak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğünü belirledi. Bilen’in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE KATILACAK GENÇLERİ TESPİT EDİYORDU

Terörist Rojda Bilen, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde kritik bir konumdaydı. Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

MAVİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Rojda Bilen, parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK’ya katıldı. Bilen, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi.

Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda Bilen hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama kaydı bulunuyordu.

Rojda Bilen, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.