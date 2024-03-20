MİT’ten Talabani’ye mesaj gibi operasyon! PKK’nın sözde sorumlusu Süleymaniye’de vuruldu

Süleymaniye’yi “Yeni Kandil” yapmak isteyen Bafel Talabani’ye, iki ayda dördüncü şok. MİT, ‘Mavi Liste’de aranan PKK elebaşı Rojda Bilen’i imha etti.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Terörü tamamen yok ederek bölgesinde istikrarı hâkim kılmak için elindeki bütün dış politika ve millî güvenlik araçlarını koordinasyonu temin ederek kullanan Türkiye, bir yandan diplomasi trafiğine, diğer taraftan sahada operasyonlarına devam ediyor. Irak’ın PKK’yı “yasaklı örgüt” olarak tanıması terör örgütünde büyük paniğe neden olurken, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’ya alan bırakmamak için nokta atışlarına bir yenisini daha ekledi.

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu “Bişeng Brüsk” kod Rojda Bilen’i Süleymaniye’de etkisiz hâle getirildi. Güvenlik kaynakları, Bilen’in, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki bütün kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumlu olduğuna dikkat çekti. Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

MİT’in son operasyonla iki ay içerisinde Süleymaniye’de dört PKK yöneticisini etkisiz hâle getirmesi, terör örgütü ile iş birliği yapan KYB’nin lideri Bafel Talabani’ye uyarı olarak değerlendiriliyor.

GEÇİŞKENLİK BİTİRİLECEK

Irak ile son yıllarda geliştirilen sistematik temas trafiğini sürdüren Ankara, sınır boyunda da art arda güvenlik toplantıları düzenleyerek sivil halkın zarar görmemesi için bütün tedbirleri alıyor. Bir süredir ticaret hacmini artırarak normalleşme sürecine girmek isteyen Bağdat yönetimi ile dirsek temasını devam ettiren Ankara, terör örgütü PKK’nın Irak’ın iç karışıklığından yararlanarak mevcudiyetini kalıcı hâle getirme çabasının önüne set çekmek istiyor. Suriye ile Irak arasındaki terör geçişini önlemek için merkezi hükûmet birlikte çalışan Ankara’nın diğer taraftan da Haşdi Şabi yöneticileriyle özellikle Sincar’ı masaya yatırdığı belirtildi. Terör örgütünün hem Irak hem de Suriye’deki varlığını bir araya getirerek sinerji oluşturmaya çalıştığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, Türkiye’nin hedeflerinden birinin Suriye ile Irak arasındaki geçişkenliği tamamen sona erdirmek olduğunu dile getirdi.