Uçakta terör tehdidi paniği! Yolcu gözaltına alındı

ABD'de terör tehdidi ihbarı üzerine United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Las Vegas'a geri döndü. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir yolcu gözaltına alındı.

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ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinden New Jersey eyaletindeki Newark kentine gitmek üzere 24 Ekim Cumartesi günü havalanan United Airlines uçağında terör tehdidi bulunduğuna ilişkin ihbar alındı.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, gece saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferde uçak, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Las Vegas'a geri döndü.

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25 YAŞINDAKİ YOLCU GÖZALTINDA

Las Vegas polisi, olayın ardından 25 yaşındaki bir yolcunun gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelinin, terör eylemine ilişkin tehditte bulunmak veya asılsız bilgi vermek suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.

Polis, şüphelinin ne yaptığı veya ne söylediğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

United Airlines tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 150 yolcunun Las Vegas'a güvenli şekilde döndüğü belirtildi. Uçağın geri dönüş kararının olası bir güvenlik endişesi nedeniyle alındığı kaydedildi.

Cumartesi gecesi ertelenen seferin pazar günü gerçekleştirildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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