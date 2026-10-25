Yolcu uçağının önünde esrarengiz cisim! 15 metreyle kurtuldular

İngiltere'den New York'a giden British Airways uçağı, havada kimliği belirlenemeyen metalik bir cisimle çarpışmanın eşiğinden döndü. 256 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak 5 bin 800 fit yükseklikte ilerlerken, gümüş renkli nesne sağ kanadının hemen üzerinden geçti. İngiliz havacılık yetkilileri, radar kayıtlarında da tespit edilemeyen cismin ne olduğunu belirleyemedi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'dan ABD'nin New York kentine hareket eden British Airways'e ait Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, gökyüzünde tanımlanamayan bir cisimle karşı karşıya kaldı.

İngiltere'nin Surrey bölgesindeki Guildford üzerinde 5 bin 800 fit (yaklaşık 1.770 metre) irtifaya yükselen uçağın pilotları, ters yönden büyük hızla yaklaşan parlak bir nesne fark etti.

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SAĞ KANADININ HEMEN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Pilotun resmi raporuna göre metalik görünümlü cisim, uçağın sağ kanadının yakınından geçerken uçuş irtifasının en fazla 50 fit (yaklaşık 15 metre) üzerindeydi.

Kaptan pilot, yaşanan tehlikeli yakınlaşmanın ardından Londra Terminal Kontrol Merkezi ile telsiz bağlantısı kurarak durumu bildirdi.

Uçuş ekibi, nesnenin gümüş renkli, parlak ve ışığı yansıtan metalik bir yapıda göründüğünü aktardı.

"DÖRT TOST MAKİNESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Pilotların aktardığı en sıra dışı ayrıntılardan biri de cismin boyutuydu.

Hava trafik kontrolörlerinin sorusu üzerine uçuş ekibi, nesnenin yaklaşık "dört tost makinesi büyüklüğünde" olduğunu iletti.

İlk değerlendirmede cismin bir insansız hava aracı olabileceği düşünüldü. Ancak nesnenin kimliği doğrulanamadı.

Hava trafik güvenliği incelemelerinde, olay sırasında söz konusu cisimle ilişkilendirilebilecek herhangi bir radar izi de tespit edilemedi.

İNGİLİZ YETKİLİLERDEN ÇARPIŞMA RİSKİ UYARISI

Olay, İngiltere'deki tehlikeli hava aracı yakınlaşmalarını inceleyen UK Airprox Board tarafından soruşturuldu.

Kurul, pilotun verdiği irtifa ve fiziksel tanımlama bilgilerinin cismin ne olduğunu belirlemek için yeterli olmadığı sonucuna ulaştı.

Resmi değerlendirmede, karşılaşmanın A kategorisinde, yani ciddi çarpışma riski bulunan olaylar arasında sınıflandırıldığına işaret edildi.

NEW YORK'A GÜVENLİ İNİŞ YAPTI

Tehlikeli karşılaşmaya rağmen uçuş ekibi yolculuğa devam etti.

British Airways uçağı, yaklaşık sekiz saatlik transatlantik uçuşun ardından New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde indi.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

İNGİLTERE SEMALARINDA BENZER OLAYLAR DA YAŞANDI

İngiltere'de son aylarda başka uçaklar da tanımlanamayan cisimlerle karşılaştı.

Heathrow Havalimanı'na iniş yapmak üzere alçalan bir yolcu uçağı, havada kimliği belirlenemeyen koyu renkli bir nesneyle tehlikeli şekilde yakınlaştı. Cismi son anda fark eden pilot, çarpışma korkusuyla refleks olarak eğildi.

Bir başka olayda ise İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı bir pilot, yüksek irtifada yakıt ikmali görevi sırasında uçağının yakınından hızla geçen gizemli bir hava aracı gördüğünü aktardı.

British Airways uçağının yaşadığı son olayda da cismin kimliği belirlenemedi. İngiliz havacılık yetkilileri, karşılaşmayı ciddi çarpışma riski taşıyan olaylar arasında sınıflandırdı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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