Florida polisinden uçan devriye aracı: Tek kişilik Astro, 20 dakika havada kalabiliyor

Florida Politeknik Üniversitesi polisi, dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracı Astro’yu tanıttı. Yaklaşık 150 bin dolara satın alınan tek kişilik araç için arama ve acil müdahale görevleri planlanırken kısa uçuş süresi ve maliyeti tartışmaları beraberinde getirdi.

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ABD’nin Florida eyaletindeki Lakeland kentinde bulunan Florida Politeknik Üniversitesi, polis birimine alışılmış devriye araçlarından oldukça farklı bir araç ekledi. İsveçli Jetson adlı havacılık şirketi ile yapılan işbirliği temelinde hazırlanan Astro, açık kokpiti, polis renkleri ve üzerindeki küçük tepe lambasıyla dikkat çekiyor.

Tanıtımı yapılan elektrikli hava aracı, tek bir polis memurunu taşıyabiliyor. Üniversite, projeyi ABD’de polis kullanımına yönelik bir ilk olarak duyursa da Astro’nun günlük operasyonlarda kullanılabilmesi için Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) nihai onayı bekleniyor.

SEKİZ ELEKTRİK MOTORU, YAKLAŞIK 20 DAKİKA UÇUŞ

Astro’nun temelini oluşturan Jetson ONE, sekiz elektrik motorunun çalıştırdığı sekiz pervaneyle havalanıyor. Dikey kalkış ve iniş yapabildiği için geleneksel bir piste ihtiyaç duymuyor.

Üreticinin standart model için açıkladığı verilere göre uçuş süresi yaklaşık 20 dakika, azami hız ise yazılımla sınırlandırılmış 102 km/sa. Pilot için belirtilen üst ağırlık sınırı ise 95 kilogram.

ARAMA VE ACİL MÜDAHALE GÖREVLERİNDE KULLANILACAK

Üniversite Polis Şefi Aaron Murray, Astro’nun kara araçlarıyla ulaşılması zor noktalara bir görevli götürebileceğini belirtiyor. Kayıp kişilerin aranması, kampüs çevresinin kontrol edilmesi, fırtına sonrasındaki çalışmalar ve acil ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması, planlanan kullanım alanları arasında.

Polis birimi, gerektiğinde bölgedeki diğer kolluk kuvvetleriyle de iş birliği yapmayı hedefliyor. Ancak tek kişilik yapı nedeniyle araç, bir yaralıyı veya ikinci bir görevliyi beraberinde taşıyabilecek bir hava ambulansı ya da ekip taşıma aracı olarak düşünülmüyor.

YAKLAŞIK 7,5 MİLYON TL’LİK MALİYET TARTIŞILIYOR

Üniversite, Astro için yaklaşık 150 bin dolar (yaklaşık 7,5 milyon TL) ödedi.

Bu maliyet, aracın sağlayacağı faydaya ilişkin soruları da beraberinde getirdi. Eleştirilerde özellikle 20 dakikalık uçuş süresi ve tek kişilik kapasite öne çıkıyor. Üniversite polisinin halihazırda gözetleme dronları kullanması da yeni aracın hangi görevlerde ek avantaj sağlayacağı tartışmasını güçlendiriyor.

Astro’nun insansız araçlardan ayrıldığı nokta, olay yerine bir görevli ulaştırabilmesi. Bunun uygulamada ne kadar yararlı olacağı ise operasyon izinleri ve gerçek görev deneyimleriyle görülecek.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE ÖĞRENCİLER İÇİN ARAŞTIRMA PLATFORMU

Jetson, aracın bir motorunu kaybetmesi durumunda uçuşu sürdürebilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Otomatik iniş, yedekli batarya sistemi ve acil durumda açılabilen paraşüt de üreticinin açıkladığı güvenlik donanımları arasında.

Astro’nun üniversitedeki rolü polis görevleriyle sınırlı kalmayacak. Öğrenciler ve akademisyenler, uçuş verilerini mühendislik araştırmalarında kullanacak. Planlar arasında aracın dijital ikizinin oluşturulması ve polislerin eğitimi için kampüse özel sanal gerçeklik senaryolarının geliştirilmesi de bulunuyor.

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