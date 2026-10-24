Modern muharebe sahasında birer "uçan mühimmata" dönüşen FPV (birinci şahıs görüşü) kamikaze dronların kullanım etkinliğini artırmak amacıyla "şarjör" konsepti geliştirildi. Modern savaşların vazgeçilmez unsurları haline gelen kamikaze dronlar, şarjör sistemi sayesinde bir silahtan çıkar gibi seri halde harekete geçerek hedefleri nokta atışı imha ediyor.

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Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren insansız hava aracı üreticileri, yeni araçlar geliştirip bunlara farklı yetenekler kazandırırken sahadaki kullanımı etkin hale getirmek için de çaba harcıyor.

Savunma alanında giderek daha fazla önem kazanan FPV kamikaze dronlar, bu çabalar içerisinde düşük maliyetli ve esnek kullanım imkanlarıyla öne çıkıyor.

Kamikaze dronlara şarjör konsepti! Düşmana 'sürpriz yapan' uçan mühimmat

Bu sistemlerin etkinliği yalnızca hava aracının uçuş ve görev kabiliyetlerine değil, aynı zamanda sahada ne kadar hızlı hazırlanabildiğine ve kullanıcı tarafından ne kadar kolay yönetilebildiğine de bağlı bulunuyor.

Pasifik Teknoloji çatısı altında faaliyet gösteren savunma sanayisi şirketi Titra Teknoloji'nin iştiraki SAVX, bu ihtiyaçtan yola çıkarak MERKÜT Şarjör sistemini geliştirdi. Çok sayıda dronun bir arada göreve hazır tutulmasına yönelik olarak "şarjör" konseptiyle öne çıkan sistem, insansız hava araçlarının kullanımında hazırlık ve erişim süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Dronlar bu sayede bir silahın şarjöründeki mermiler gibi her an kullanılabilir durumda bulunuyor.

Kamikaze dronlara şarjör konsepti! Düşmana 'sürpriz yapan' uçan mühimmat

MERKÜT Şarjör'de dronlar dikey şekilde sıralanan raflara yerleştiriliyor. En üstteki dronun göreve başlamasıyla tıpkı şarjördeki mermiler gibi sıradaki dron otomatik olarak onun yerini alıyor ve göreve hazır şekilde bekliyor ya da dronlar peş peşe göreve gönderilebiliyor.

Söz konusu konsept, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek tatbikat Ateş Serbest'te ilk kez kullanıldı.

⁠YENİ OPERASYONEL KABİLİYETLER SUNUYOR

MERKÜT Şarjör, operasyon sahasında yeni harekat imkanlarını da beraberinde getiriyor.

Her bir şarjör 8 adet MERKÜT FPV kamikaze dron içeriyor. Beton mevziler içerisine 4 adet şarjöre toplamda 32 MERKÜT yerleştirilebiliyor.

Sistem, mevzilerde kullanılabildiği gibi yer altına gömülerek kamufle olabiliyor ve çevresinde operatör olmadan uzaktan kontrol edilebiliyor. Tüm bu uygulamalar sahada "sürpriz etkisi" oluşturmaya imkan veriyor.

⁠OPERATÖRÜN İŞ YÜKÜ AZALIYOR

Geleneksel FPV kullanımında hava araçlarının hazırlanması, taşınması ve görev öncesinde kullanıma hazır hale getirilmesi gibi süreçler operasyonel iş yükü oluşturabiliyor. Şarjör konseptli sistem, hava araçlarının bir arada bulundurulması ve kullanıcı tarafından daha düzenli biçimde yönetilmesi yaklaşımını öne çıkarıyor.

Bu yaklaşımın sağlayabileceği temel faydalar arasında saha organizasyonunun kolaylaştırılması, birden fazla hava aracına erişimin desteklenmesi ve operasyonel hazırlık süreçlerinin sadeleştirilmesi bulunuyor.

FPV kamikaze dronların yaygınlaşması, bu araçların tekil kullanımının yanı sıra birden fazla hava aracının aynı operasyonel yapı içerisinde yönetilmesi ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

Bu noktada MERKÜT Şarjör gibi çözümler, hava araçlarının muhafazası ve kullanım süreçlerinin düzenlenmesi açısından önem taşıyor. Böyle bir konseptin sahada sağlayacağı avantaj, yalnızca dron sayısıyla değil, kullanıcıya kazandırdığı zaman, kullanım kolaylığı ve operasyonel esneklikle de ölçülüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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