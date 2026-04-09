Türk savunma sanayiinde çığır açan SKYDAGGER ailesi, düşük maliyetli ve yüksek etkili yeni kamikaze İHA sistemlerini envantere sunmaya hazırlanıyor. 70 kilometre menzilli TOYCA 05 ve 10 saat havada kalabilen TOYCA 10 sistemleri; Bayraktar TB2, TB3, AKINCI ve KIZILELMA gibi platformlara entegre edilecek şekilde tasarlanıyor. Sürü uçuşu ve otonom taarruz kabiliyetine sahip bu yerli sistemler, özellikle piyade tarafından kolayca kullanılabilmesi ve ekonomik yapısıyla harp sahasında denge değiştirecek.

Gelişen teknolojiyle birlikte harp sahasının en büyük kırılmalarından biri dronlar ve kamikaze İHA’lar oldu. Türkiye’nin bu alandaki başrol oyuncularından olan SKYDAGGER FVP dron ailesi ve Kamikaze İHA sistemleriyle ön plana çıkıyor. Dron ailesi, sabit kanat ailesi, mühimmat ailesi, fiber ailesi ve batarya ailesi ile dikkat çekiyor. İHA, dronların her pervane ve kamera hariç tüm sistemlerini kendileri geliştiriyor.

Testler Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)’dan yapılıyor. Sistemler Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve özellikle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gibi platformlardan atılabilecek şekilde de tasarlanıyor.

Türk kamikaze dronlarına talep patladı! 2 bin dolarlık cihaz, dev sistemleri imha edecek

70 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP TOYCA KAMİKAZE İHA

Kamikaze dron sistemleri ve Kamikaze İHA sistemleri Türk savunma sanayiinde öne çıkıyor. Skydagger RTF TOYCA 05 sabit kanat, düşük maliyetli yapısı, sürü uçuş kabiliyeti ve otonom taarruz özellikleriyle öne çıkıyor. 70 kilometrelik operasyonel menzile sahip olan sistemin, savaş alanında hızlı, etkili ve ekonomik çözüm sunması hedefleniyor. 5 kilogram harp başlığına sahip olan TOYCA 50 dakika havada kalabiliyor.

Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin

HEM KEŞİF YAPACAK, HEM VURACAK

Skydagger Dart 81 Sabit kanat ve Skydagger RTF Toyca 10 Sabit kanat içinde çalışmalar devam ediyor. Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübemizi 2024 yılında başladığımız Skydagger serüveniyle sürdürmekteyiz. Amacımız sürdürülebilir çok adetli imalat hızlı imalat ve uygun fiyatlı imalat olarak inansız hava araçları kamikaze araçları geliştirmek ve bunları hızlı bir şekilde üretip kullanıcıya sunmaktır. Şu an bir cihaz, peşine iki cihaz, üç cihaz şeklinde, Kalkan DİHA’nın kabiliyetlerini engellemeyecek, aksine daha da artıracak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bulut üstünde seyreden bir Kalkan DİHA, bulut altına bir tane cihaz yolladığı zaman hem keşif gözetlemesine devam edecek hem de gördüğü hedefleri de imha etmiş olacak. Testlerimizi Bayraktar Kalkan DİHA ile yapmamızdaki amaç, bunun şu an sahada kullanılan sistem olması. Çok hızlı entegrasyon yapabiliyoruz. Kabinde TB2, TB3 gibi platformlarla AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA olacak."

Türk kamikaze dronlarına talep patladı! 2 bin dolarlık cihaz, dev sistemleri imha edecek

Öztekin, "Şu an sistemlerimiz 500 gramdan başlıyor ve 10 kiloya kadar taşıyıcı sistemler tasarladık. Bunların içinde hem döner kanatlı platformlar var hem dron tabir ettiğimiz 3 tane sabit kanat platformumuz var. Onlar da 500 gram, 5 kilo ve 10 kilogram harp başlıklarına sahip." şeklinde konuştu.

"ÇOK KISA EĞİTİMLE PİYADE DE KULLANABİLİYOR"

"Bu gibi sistemler daha konvansiyonel savaşta kullanılan sistemlere göre çok daha basit sistemler." diyen Öztekin şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistemleri çok kısa eğitimle piyade de kullanabilir. 2 bin dolarlık dronlarla, birçok savaş sistemini saf dışı bırakabiliyorsunuz. Çünkü sürekli iki taraf da birbirlerine yaklaşık 1000 tane dron atabiliyor aynı gün içinde. Kullanan operatörlerin karargahlarda olması, yer altında sığınaklarda olması ya da izole bir yerlerde olması da tabi bu gücü artırıyor."

Türk kamikaze dronlarına talep patladı! 2 bin dolarlık cihaz, dev sistemleri imha edecek

"TOYCA SİSTEMİMİZ ENVANTERE GİRMEYE HAZIRLANIYOR"

TOYCA kamikaze İHA'nın envantere girmeye hazırlandığını belirten Öztekin, "Döner kanat platformlarımız, kamikaze dron sistemlerimiz envantere girdi. Şimdi sırada TOYCA sistemimiz yani sabit kanat platformlarımızdan envantere girmeye hazırlanıyor. 'Minimum 80 kilometre' diyoruz biz ve GPS noktasına giriş, dalış yapabiliyor. TOYCA 10'un bir diğer özelliği 10 saat havada kalması. TOYCA 10'un, patlar motor ve elektrik motor olarak iki versiyonu var. Patlar motorda menzillerimiz 750 kilometrenin üzerinde." dedi.

