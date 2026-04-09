Nevşehir’de cezaevinden çıkan bir kişi, eski eşinin evinde dehşet saçtı. Eski eşinin erkek arkadaşı ile tartışan şüpheli, yumruk attı, başına defalarca taşla vurdu. Yaralı adam tedavi altın alınırken, şüpheli ise tutuklandı.

Nevşehir’de 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda korkunç bir olay yaşandı. Cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen B.C. eski eşinin evine gelerek dehşeti yaşattı.

BAŞINA TAŞLA VURDU

B.C., eski eşinin erkek arkadaşı olan A.B.’ye önce yumruk attı sonra yere yatırıp parke taşıyla darp etti. Defalarca A.B.’nin başına vuran B.C.’yi fark edenler durumu polise bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A. B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Yaşattığı dehşet sonrasında olay yerinden kaçarak kayıplara karışan B.C. yapılan çalışmalar sonucunda Yozgat ilinde gözaltına alındı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen B.C. "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Korku dolu saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

