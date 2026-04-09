Süper Lig'de 29'uncu hafta heyecanı: Maç programı
Trendyol Süper Lig'de 29'uncu haftanın perdesi 10 Nisan Cuma günü açılacak. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u ağırlayacağı haftanın açılış müsabakası saat 20.00'de başlayacak.
Hem zirve hem de alt sıralarda kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Trendyol Süper Lig'de 29'uncu hafta karşılaşmaları; 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan ve 13 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; ligde haftasının programı şöyle:
10 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)
11 Nisan Cumartesi
14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)
12 Nisan Pazar
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)
17.00 Göztepe-Kasımpaşa (ISONEM Park Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
13 Nisan Pazartesi
20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)