İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından açıklamada bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İsrail’in Lübnan’a yönelik tekrarlayan saldırıları, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir. Bu saldırıların devam etmesi durumunda müzakereler anlamsız hale gelecektir.” ifadelerinde bulundu. Tahran'ın Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını vurgulayan İranlı lider, "Elimiz tetikte" diye konuştu.

İsrail, ABD ve İran arasında varılan ateşkesin ardından Lübnan’da bugüne kadar yapılan en şiddetli saldırılardan birini gerçekleştirmişti. Ateşkesin ihlal edildiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik yeniden başlattığı saldırı, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir. Bu, aldatma ve muhtemel anlaşmalara uyulmayacağının tehlikeli bir işaretidir. Bu saldırıların devam etmesi durumunda müzakereler anlamsız hale gelecektir.” şeklinde konuştu.

"ELİMİZ TETİKTE"

Tahran'ın Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını vurgulayan İranlı lider, "Elimiz tetikte" dedi.

Pezeşkiyandan ateşkes ihlali çıkışı: Elimiz tetikte

ABD-İRAN ARASINDAKİ ATEŞKES PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor

