Kültür varlıklarının korunarak yeniden sergilenmeye hazırlanıyor. Görev alan uzman ekiplerin çalışmalarını paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzelerdeki güncel restorasyon çalışmaları açıkladı.

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar, müzelerde yürütülen kapsamlı restorasyon uygulamalarıyla devam ediyor.

Çalışmalar, eserlerin hem korunmasını hem de yeniden ziyaretçiyle buluşmasını hedefliyor.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kültür varlıklarımızın korunması ve geleceğe aktarılması için restorasyon ve konservasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzelerimize ait ahşap lahitlerde ve tekstil eserlerde, bilimsel yöntemler ve özgün malzemeye uygun uygulamalarla çalışmalarımızı sürdürüyor, eserlerimizi yeniden sergilenmeye hazırlıyoruz. Farklı müzelerimize ait eserlerin aslına uygun şekilde korunarak geleceğe taşınmasını sağlayan tüm Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum.”

Asırlık lahitler gün yüzüne çıkıyor!

MÜZELERDE KAPSAMLI RESTORASYON

Yapılan çalışmalara dair yetkililerin açıklamalarına göre, İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonundaki ahşap lahitler, teşhir ve tanzim çalışmalarıyla eş zamanlı olarak restorasyona alındı.

Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı uzmanlarının yürüttüğü çalışmalarda, eserlerin mevcut durumları ayrıntılı biçimde belgelenerek gerekli müdahaleler yapıldı. Konservasyon sürecinde, farklı ışık teknikleriyle yapılan fotoğraflamalarla bozulmalar kayıt altına alındı.

Ardından özgün malzemeye uyumlu sağlamlaştırma uygulamaları gerçekleştirildi, eksik bölümlerde dolgu ve rötuş işlemleri yapıldı. Çalışmalar tamamlanınca eserler, yeni vitrinlerinde sergilenmek üzere hazırlık sürecine alındı.

Restorasyon çalışmaları yalnızca arkeolojik eserlerle sınırlı kalmadı; müzelere ait tekstil eserler de kapsamlı bir konservasyon sürecinden geçirildi.

Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi’ne ait halılar ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesi’ne ait sancak üzerindeki çalışmalar titizlikle tamamlandı.

Belgeleme, temizlik ve yüzey düzleştirme işlemlerinin ardından eksik bölümler uygun malzemelerle giderildi.

Eserler, koruma standartlarına uygun şekilde asitsiz kutular içinde paketlenerek ait oldukları müzelere nakledildi ve yeniden sergilenmeye hazır hale getirildi.

Kültürel Miras Geleceğe Taşınıyor

Yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmaları, kültür varlıklarının özgün yapısını koruyarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor. Bilimsel yöntemler ve uzman ekiplerin titiz çalışmalarıyla sürdürülen bu süreç, Türkiye’nin kültürel mirasının korunmasında önemli bir rol oynuyor.

