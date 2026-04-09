Gaziantep FK oyuncusu ile taraftar tartıştı: Karşılıklı sert yorumlar
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'de forma giyen Yusuf Kabadayı, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir taraftarla tartıştı. Genç oyuncu ile taraftar, karşılıklı sert yorumlarda bulundu.
- Bir taraftarın antrenman fotoğrafına yazdığı yoruma Yusuf Kabadayı, "Dünkü resmi çocuk odana asarsın" cevabını verdi. Bunun üzerine taraftar, Kabadayı'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü.
- Taraftar, kendisinin eksi 3 derecede takımı desteklediğini, Kabadayı'nın ise 45 dakika topun peşinden koşmaktan başka bir şey yapmadığını ifade etti.
Gaziantep FK Kulübü'nün Instagram hesabında yapılan paylaşım üzerinden yaşanan gerilim sosyal medyanın gündemine oturdu.
"YUSUF VARSA KAZANMA ŞANSLARI YOK"
Bir taraftar, antrenman fotoğrafına, "Yusuf karşıda ise karşının kazanma şansı yok" mesajını yazdı. Bu yoruma kayıtsız kalmayan Kabadayı, "Dünkü resmi çocuk odana asarsın" cevabını verdi.
"EKSİ 3 DERECEDE TAKIMI DESTEKLEDİM"
Bunun üzerine aynı taraftar, Kabadayı'ya yönelik eleştirilerini sürdürerek uzun bir mesaj paylaştı: Senin çocuk odanda Galatasaray'ın Instagram'da paylaştığın resmi asmış olduğun kesin. Ben eksi 3 derecede bu takımı destekledim, 45 dakika topun peşinden koşmaktan başka ne iş yapıyorsun? iyi oynadın da sana destek vermedik mi?
Yaşanan bu diyalog, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri, Yusuf'un cevabını sert bulurken; bazıları ise taraftarın eleştirisini haklı buldu.