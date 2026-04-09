Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'de forma giyen Yusuf Kabadayı, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir taraftarla tartıştı. Genç oyuncu ile taraftar, karşılıklı sert yorumlarda bulundu.

Gaziantep FK Kulübü'nün Instagram hesabında yapılan paylaşım üzerinden yaşanan gerilim sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YUSUF VARSA KAZANMA ŞANSLARI YOK"

Bir taraftar, antrenman fotoğrafına, "Yusuf karşıda ise karşının kazanma şansı yok" mesajını yazdı. Bu yoruma kayıtsız kalmayan Kabadayı, "Dünkü resmi çocuk odana asarsın" cevabını verdi.

Yusuf Kabadayı (Fotoğraf: Instagram)

"EKSİ 3 DERECEDE TAKIMI DESTEKLEDİM"

Bunun üzerine aynı taraftar, Kabadayı'ya yönelik eleştirilerini sürdürerek uzun bir mesaj paylaştı: Senin çocuk odanda Galatasaray'ın Instagram'da paylaştığın resmi asmış olduğun kesin. Ben eksi 3 derecede bu takımı destekledim, 45 dakika topun peşinden koşmaktan başka ne iş yapıyorsun? iyi oynadın da sana destek vermedik mi?

Gaziantep FK taraftarının Yusuf Kabadayı'ya cevabı

Yaşanan bu diyalog, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri, Yusuf'un cevabını sert bulurken; bazıları ise taraftarın eleştirisini haklı buldu.

