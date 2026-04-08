Samsunspor, Rize deplasmanında: Erteleme maçında 6 eksik var
Samsunspor, Süper Lig 27'nci hafta erteleme maçı için Rize’ye gitti. En son 6 ay önce forma giyen Portekizli orta saha Afonso Sousa, kamp kadrosunda yer aldı. Thorsten Fink yönetimindeki Karadeniz ekibinde 6 futbolcu, sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşı dolayısıyla ertelenen Çaykur Rizespor maçına 9 Nisan Perşembe saat 20.00’de çıkacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç öncesi son antrenmanda Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştiren Karadeniz ekibi, antrenmanın ardından karayoluyla Rize'ye hareket etti.
KAMP KADROSU
Samsunspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Afonso Sousa'nın da olduğu kadro şöyle:
Okan Kocuk, Efe Berat Törüz, Efe Yiğit Üstün, Ali Diabate, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Cherif Ndiaye, Elayis Tavsan, Enes Albak, Joe Mendes, Logi Tomasson, Marius Mouandilmadji, Olivier Ntcham, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Tanguy Coulibaly, Toni Borevkovic, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Yalçın Kayan.
