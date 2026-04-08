İran medyası: Lübnan'a yönelik saldırılar durmazsa ateşkes biter
İran medyası, Lübnan'a yönelik saldırılar durmazsa İran'ın ateşkes anlaşmasından çekileceğini yazdı. Tüm cephelerde savaşın durdurulması için ABD ile anlaşmanın gerçekleştirildiği kaydedildi. ABD medyası ise Trump'ın İran ile çok yakın yüz yüze görüşeceğini yazdı.
- Pakistan'ın arabuluculuğuyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes, Beyrut'tan gelen patlama sesleriyle sarsıldı.
- İsrail hükümeti, ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını açıklayarak, Beyrut'un Dahiye bölgesi ve şehir merkezini en şiddetli bombardıman dalgasına hedef aldı.
- Herhangi bir tahliye uyarısı yapılmadan gerçekleştirilen saldırılar, ateşkesin ilk saatlerinde insani krizi tetikledi.
- İran medyası, Lübnan'a yönelik saldırıların devam etmesi halinde Tahran'ın ABD ile vardığı anlaşmadan çekileceğini duyurdu.
- İranlı yetkililer, ateşkesin ancak 'tüm cephelerde eş zamanlı sükunet' ile kalıcı olabileceğini vurguladı.
- ABD medyasında, gerilimin tırmanmasıyla Donald Trump'ın süreci bizzat yönetmek istediği ve İran yönetimiyle yüz yüze görüşmeye hazırlandığı iddia edildi.
Dün gece Pakistan'ın arabuluculuğuyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes, Beyrut'tan gelen patlama sesleriyle sarsıldı.
İsrail hükümetinin "Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor" şeklindeki resmi açıklamasıyla eş zamanlı olarak, Beyrut’un kalbi niteliğindeki Dahiye bölgesi ve şehir merkezi, savaşın başından bu yana görülen en şiddetli bombardıman dalgasına hedef oldu.
TAHLİYE UYARISI DA YAPMADILAR
Herhangi bir tahliye uyarısı yapılmadan gerçekleştirilen bu saldırılar, ateşkesin daha ilk saatlerinde büyük bir insani krizi tetikledi. Bölgedeki diplomatik kaynaklar, İsrail'in bu hamlesinin Lübnan cephesini ateşkes denkleminin dışında tutma kararlılığını gösterdiğini belirtiyor.
Ateşkesin ilk günü katliam! İsrail yine sivilleri bombaladı, onlarca kişi öldü
TAHRAN’DAN NET UYARI: MASADAN KALKARIZ
İran medyası, Lübnan’a yönelik bu saldırıların devam etmesi halinde Tahran’ın ABD ile vardığı anlaşmadan çekileceğini duyurdu.
İranlı yetkililer, ateşkesin ancak "tüm cephelerde eş zamanlı sükunet" sağlanması durumunda kalıcı olabileceğini vurguluyor.
Trump'tan İran vergisi: "Uranyum zenginleştirme olmayacak"
WASHİNGTON’DA "YÜZ YÜZE" DİPLOMASİ BEKLENTİSİ
Gerilim tırmanırken ABD medyasında Donald Trump’ın süreci bizzat yönetmek istediği haberleri yankılanıyor. Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, Trump'ın İran yönetimiyle çok yakın bir zamanda yüz yüze görüşmeye hazırlandığını iddia etti.