İran medyası, Lübnan'a yönelik saldırılar durmazsa İran'ın ateşkes anlaşmasından çekileceğini yazdı. Tüm cephelerde savaşın durdurulması için ABD ile anlaşmanın gerçekleştirildiği kaydedildi. ABD medyası ise Trump'ın İran ile çok yakın yüz yüze görüşeceğini yazdı.

Dün gece Pakistan'ın arabuluculuğuyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes, Beyrut'tan gelen patlama sesleriyle sarsıldı.

İsrail hükümetinin "Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor" şeklindeki resmi açıklamasıyla eş zamanlı olarak, Beyrut’un kalbi niteliğindeki Dahiye bölgesi ve şehir merkezi, savaşın başından bu yana görülen en şiddetli bombardıman dalgasına hedef oldu.

İran medyası: Lübnan'a yönelik saldırılar durmazsa ateşkes biter

TAHLİYE UYARISI DA YAPMADILAR

Herhangi bir tahliye uyarısı yapılmadan gerçekleştirilen bu saldırılar, ateşkesin daha ilk saatlerinde büyük bir insani krizi tetikledi. Bölgedeki diplomatik kaynaklar, İsrail'in bu hamlesinin Lübnan cephesini ateşkes denkleminin dışında tutma kararlılığını gösterdiğini belirtiyor.

TAHRAN’DAN NET UYARI: MASADAN KALKARIZ

İran medyası, Lübnan’a yönelik bu saldırıların devam etmesi halinde Tahran’ın ABD ile vardığı anlaşmadan çekileceğini duyurdu.

İranlı yetkililer, ateşkesin ancak "tüm cephelerde eş zamanlı sükunet" sağlanması durumunda kalıcı olabileceğini vurguluyor.

WASHİNGTON’DA "YÜZ YÜZE" DİPLOMASİ BEKLENTİSİ

Gerilim tırmanırken ABD medyasında Donald Trump’ın süreci bizzat yönetmek istediği haberleri yankılanıyor. Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, Trump'ın İran yönetimiyle çok yakın bir zamanda yüz yüze görüşmeye hazırlandığını iddia etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası