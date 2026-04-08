EuroLeague 36. hafta kapsamında oynanacak Anadolu Efes-Partizan karşılaşması basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, saati ve detayları araştırılıyor.

Basketbol Avrupa Ligi’nde sezonun son haftalarına girilirken Anadolu Efes sahasında Partizan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sıralama açısından önem taşıyan mücadele öncesinde maçın oynanacağı saat ve yayın bilgileri merak ediliyor. Anadolu Efes, Partizan maçıyla Avrupa kupalarında 911. kez sahne alacak.

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague’in 36. haftasında Anadolu Efes ile Partizan arasındaki mücadele 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul’da yer alan Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı.

Sezonun son bölümüne girilirken iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak sıralamada avantaj elde etmeyi hedefliyor. Özellikle iç saha avantajını kullanmak isteyen Anadolu Efes, taraftarı önünde kritik bir performans sergilemek istiyor.

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Partizan karşılaşması S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 35 maçta 10 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 19. sırada girdi.

Oynadığı 35 müsabakanın 15'ini kazanan ve 20'sinden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 14. basamakta yer aldı.

