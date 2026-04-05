Samsunspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmanın son anlarında galibiyet fırsatını kaçırdı. İki kez geriye düşmesine rağmen öne geçmeyi başaran Karadeniz ekibi, Kramer’in golüne engel olamazken uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı Ntcham değerlendiremedi. Bu sonuçla Samsunspor 36 puana yükselerek 7. sıradaki yerini korurken, Konyaspor 31 puanla 11. sıraya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle öne geçen Konyaspor, ilk yarının son dakikalarında Carlo Holse'nin golüne engel olamadı ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Carlo Holse, Samsunspor'u öne geçirdi. Ancak bu gole sadece 6 dakika sonra karşılık veren Konyaspor, Blaz Kramer ile eşitliği sağladı ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla Samsunspor puanını 36'ya yükselterek 7. sıradaki yerini korurken, Konyaspor 31 puanla 11. sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Samsunspor, Adamo Nagalo'nun faulü sonrası kırmızı kart görmesiyle penaltı kazandı. Ancak Olivier Ntcham bu penaltıdan yararlanamadı ve Samsunspor, maçta ikinci kez öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Samsunda gol düellosunda kazanan çıkmadı

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen Baltacı

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 73), Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Antoine Makoumbou, Yalçın Kayan (Olivier Ntcham dk. 85), Tanguy Coulibaly (Elayis Tavsan dk. 73), Carlo Holse, Emre Kılınç (Cherif Ndiaye dk. 85), Marius Mouandilmadji

Teknik Direktör: Thorsten Fink

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Adama Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic (Morten Bjorlo dk. 76), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Uğurcan Yağzılı dk. 86), Enis Bardhi (Jo Jin-Ho dk. 86), Kazeem Olaigbe (Diogo Gonçalves dk. 61), Jackson Muleka (Blaz Kramer dk. 61)

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Holse (dk. 43 ve 72) (Samsunspor), Bardhi (dk. 23 pen.), (Kramer dk. 79) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Nagalo (dk. 90)

Sarı kartlar: Emre Kılınç (Samsunspor), Bardhi, Deniz Türüç, İlhan Palut (Konyaspor)

