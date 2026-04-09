Anadolu Ajansı • Hatay
Hatay'da bir garip olay: Sırt çantasından kilo kilo külçe altın çıktı!
Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün sırt çantasından güncel piyasa değeri yaklaşık 54 milyon TL olan 8 kilogram gümrük kaçağı külçe altın çıktı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
8 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN BULUNDU
Motosiklet sürüsünün sırt çantasını kontrol eden ekipler, her biri 1 kilogram olan 8 gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 54 MİLYON TL
Öte yandan sırt çantasında bulunan 8 kilogram külçe altının güncel piyasa değerinin yaklaşık 54 milyon TL olduğu öğrenildi.
