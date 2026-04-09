Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olan ve içerisinde yasaklı madde bulunan 'Ayahuska' çayına özendirici açıklamalarda bulunan Yusuf Güney, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Özetle DinleŞarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney, bir dijital platformda 'Ayahuska' çayına özendirici açıklamaları sonrası gözaltına alındı.
- 'Ayahuska' çayının içinde bulunan 'DMT' maddesinin yasaklı maddeler arasında yer aldığı tespit edildi.
- Yusuf Güney, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- Gözaltı işlemi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleşti.
- Yusuf Güney'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir dijital platformda yayınlanan programa konuk olan şarkıcı Yusuf Güney, 'Ayahuska' çayına özendirici açıklamaları sonrası gözaltına alındı.
ÖZENDİRDİĞİ ÇAYDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerde bahsi geçen 'Ayahuska' çayının içerisinde bulunan 'DMT' maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Güney’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
ÖNERİLEN HABERLER
Saçında ‘kokain’ tespit edilmişti! Yusuf Güney yarın için saat verdi: Anlatacağım
