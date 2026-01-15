Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda kan ve kıl örneği veren şarkıcı Yusuf Güney’in saç örneklerinde “kokain” tespit edilmişti. Kokain kullandığı yönündeki iddiayı reddeden Yusuf Güney’den yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Yusuf Güney, yarın akşam saat 22.00’ı işaret ederek, anlatacakları olduğunu duyurdu.

Güney’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Güney’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bugün Miraç Kandili. Canlı yayını yarın akşam 10’a erteliyorum kardeşlerim. Bana odaklanıp anlatacaklarımdan dolayı böyle özel bir geceyi es geçmeyelim. Bu gece çok dua edin. Temiz bir zihin ve bedenle lütfen çok dua edin. Çok ihtiyacımız var ülke olarak.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda ifadeye çağrılan şarkıcı Yusuf Güney, "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.

22 Aralık'ta verdiği ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güney'in kan ve kıl örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemeler sonucunda, Yusuf Güney’in saç örneklerinde “kokain” tespit edilmişti.

2,5 saat sonra serbest bırakılan Güney, hakkında çıkan uyuşturucu kullanıyor iddialarına cevap vermiş ve Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu ülkede insan karalamak ne kadar kolay bir şey değil mi dostlar? 45 gündür yokum piyasada. Niye yokum biliyor musunuz? Buyurun. 10 gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. O kadar ağır semptomlar yaşadım ki telefonlarımı kapattım. Kendimi iyileştirebilmek için de istirahate çekildim. Yer yerinden oynamış. Elemanın bir tanesi adımı vermiş. Sadece bu tek olay bu. 'O da içiyor' demiş. Öyle aramam çıkmış. Öyle gözaltına almak, yakalama kararları hiçbir şey yok. Ve benim haberim olduktan sonra da zaten telefon açtım dedim ki geliyorum. Özür dilerim beklettiğim için bu kadar aradınız beni. Ve gittim ifademi verdim. Kan tahlili, idrar tahlili, saç tahlillerini de verdin. Sonuçları bekliyorum. Tekrar görüşeceğiz."