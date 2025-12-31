İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin gündemini sarsan uyuşturucu soruşturması kapsamında uzun süredir kendisine ulaşılamayan Yusuf Güney, 9 gün önce adliyeye gelerek ifade vermişti. Adli tıpta kan ve kıl örnekleri alınan Güney’in uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Yapılan incelemede, Güney’in saçından alınan örneklerde “kokain” kullandığı tespit edildi.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti. Ancak bu süreçte telefonunu tamamen kapatan ve adeta sırra kadem basan Güney'in bu tutumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Daha sonra ise gözaltına alınan isim sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilmişti.

“BİRİ ADIMI VERMİŞ, O DA ‘İÇİYOR’ DEMİŞ”

2,5 saat sonra serbest bırakılan Güney, hakkında çıkan uyuşturucu kullanıyor iddialarına cevap vermiş ve Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu ülkede insan karalamak ne kadar kolay bir şey değil mi dostlar? 45 gündür yokum piyasada. Niye yokum biliyor musunuz? Buyurun. 10 gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. O kadar ağır semptomlar yaşadım ki telefonlarımı kapattım. Kendimi iyileştirebilmek için de istirahate çekildim. Yer yerinden oynamış. Elemanın bir tanesi adımı vermiş. Sadece bu tek olay bu. 'O da içiyor' demiş. Öyle aramam çıkmış. Öyle gözaltına almak, yakalama kararları hiçbir şey yok. Ve benim haberim olduktan sonra da zaten telefon açtım dedim ki geliyorum. Özür dilerim beklettiğim için bu kadar aradınız beni. Ve gittim ifademi verdim. Kan tahlili, idrar tahlili, saç tahlillerini de verdin. Sonuçları bekliyorum. Tekrar görüşeceğiz."

SAÇ ÖRNEKLERİNDE ‘KOKAİN’ TESPİT EDİLDİ

22 Aralık'ta verdiği ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Güney'in kan ve kıl örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemeler sonucunda, Yusuf Güney’in saç örneklerinde “kokain” tespit edildi.

Sabah’ta yer alan habere göre; raporda, Güney’in saçında kokainin yanı sıra metaboliti olan benzoilekgonin bulunduğu belirtildi. Benzoilekgonin, vücudun kokaini işledikten sonra ortaya çıkan ana madde olarak tanımlanıyor ve teknik olarak “metabolit” olarak adlandırılıyor. Bir test sonucunda “Benzoilekgonin pozitif” ifadesinin yer alması, bilimsel ve hukuki açıdan kişinin kokain kullandığının kesin kanıtı olarak değerlendiriliyor.

"KULLANMADIM" DEMİŞTİ

Öte yandan şarkıcı daha önce Orkun Işıtmak’ın Youtube programına konuk olmuş ve programda yalan makinesine bağlanmıştı. Yusuf Güney’e program sırasında “Astral seyahatlerin sırasında madde kullandın mı?” sorusu yöneltilmiş, şarkıcı bu soruya “Asla, hayır” cevabını vermişti.

