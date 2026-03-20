TUSAŞ imzalı Süper Şimşek, 0,85 Mach hızı ve 900 km menziliyle düşman radarlarını felç ediyor. ANKA ve AKSUNGUR’dan ateşlenebilen, hem kamikaze hem de hedef uçak görevi yapan Süper Şimşek; 35 bin fit irtifada gök vatanı koruyacak.

YEŞİM ERASLAN - Hedef uçak olarak tasarlandı, kamikaze drone’a dönüştü. SÜPER ŞİMŞEK, radarda uçak izi bırakarak düşman radarlarını felç ediyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve tatbikatlarda müttefik ülkelerin yoğun ilgisi ile karşılaşan SÜPER ŞİMŞEK Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girerek GÖK VATAN’ın koruyucuları arasında yerini aldı.

HIZ VE İRTİFA

0.85 Mach sürate, 35 bin fit irtifaya ve 900 kilometre menzile ulaşabilen SÜPER ŞİMŞEK, muharebe ortamında hava savunma sistemlerini aldatma ve baskılama amaçlarıyla kullanılabilecek. Entegre edilebilen 35 kg harp başlığı ile kamikaze taarruzlarında etkin bir silah platformuna dönüşebilen bu sistem, yapay zekâ destekli sürü uçuş kabiliyetiyle aynı anda çoklu hedefe yönlendirilerek yüksek görev başarısı sağlıyor.

HER YERDEN ATEŞLENEBİLİR

Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri de fırlatma esnekliği. SÜPER ŞİMŞEK, uçaklardan veya ANKA III, AKSUNGUR ve ANKA’dan bırakılabildiği gibi RATO (Rocket Assisted Take-Off- Roket Destekli Kalkış) yani roket motoru yardımıyla karadaki fırlatıcı araçlardan da ateşlenebiliyor. Bu özellik, platformun bir pist ihtiyacı duymadan her türlü arazi şartında operasyonel hâle gelmesini sağlıyor.



