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    Ukrayna, 2 Rus bombardıman uçağını düşürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ukrayna, 2 Rus bombardıman uçağını düşürdü
    Rusya, Ukrayna, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ukrayna, 2 yıldır savaş halinde olduğu Rusya'ya ait 2 Su-34 model savaş uçağını düşürdü. Haberi duyuran Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, "Hedefimiz aynı. Bu kadar uçak kaybı veren Ruslar, en azından bir süreliğine hava saldırılarını durdurmayı düşünmeliydi" ifadelerini kaydetti.

    Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, bugün Rusya'ya ait 2 Su-34 model savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

    Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu yönünde Rusya'ya ait bir "Su-34" tipi uçağı düşürdüklerini belirterek, "Dün Rus pilotlar füzelerimizden kaçmayı başardı, ancak her zaman böyle olmayacak. Bu nedenle işgalcilere her uçuştan önce ailelerini görmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu sefer şanslı olup olmayacaklarını kim bilir?" değerlendirmesini yaptı.

    'BİR SÜRELİĞİNE HAVA SALDIRILARINI DURDURMALILARDI'

    Başka bir paylaşımında da saat 14.00 sularında yine doğuda Rus ordusunun başka bir Su-34 savaş uçağını düşürdüklerini aktaran Oleşçuk, "Hedefimiz aynı. Bu kadar uçak kaybı veren Ruslar, en azından bir süreliğine hava saldırılarını durdurmayı düşünmeliydi. Peki, çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Ukrayna ordusu "Tavriya" Operasyonel ve Stratejik Birliği Komutanı Oleksandr Tarnavskiy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birliğin sorumluluk alanındaki durumu değerlendirdi. Rus ordusunun son bir günde "Tavriya" birliği operasyon bölgesine 45 hava, 81 insansız hava araçları saldırısı düzenlediğini bildiren Tarnavskiy, cephe hattında 43 çatışma meydana geldiğini aktardı. Tarnavskiy, şunları kaydetti:

    "Avdiyivka yönünde Tonenke, Orlivka ve Berdiçiv yerleşimlerindeki savunma hattı istikrara kavuşturuldu. Rusların Novomihaylivka ve Robotine bölgelerindeki saldırı girişimleri başarısız oldu."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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