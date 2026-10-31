Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Özetle Kaydet a- | +A

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini sürdürürken İstanbul bir kez daha kritik görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılandı.

Zelenskiy İstanbul'a ayak basar basmaz açıkladı! Gündeminde o madde var

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'ye gelişinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini duyurdu.

Zelenskiy, "Ekibimle birlikte İstanbul'a geldik. Önümüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmeler var. Halkımızın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile devletler arası ortaklığımızı geliştirmek ve somut diplomatik fırsatlar oluşturmak için çalışıyoruz. Karadeniz'de deniz taşımacılığına ilişkin önemli konular da gündemimizde. Ayrıca Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir görüşme planlanıyor. Ukrayna'nın yanında olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını kaydetmişti.

Zelenskiy İstanbul'a ayak basar basmaz açıkladı! Gündeminde o madde var

"YENİ KARARLAR ALACAĞIZ"

Zelenskiy, İstanbul ziyareti öncesinde yayımladığı görüntülü mesajda Türkiye'de önemli görüşmeler gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Zelenskiy, "Yakın zamanda yeni kararlar hazırlıyoruz. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından elektrik kesintilerini gidermek için çalışmaların sürdüğünü, Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmayı hedeflediklerini de açıklamıştı.

ZELENSKİY'DEN ABD'YE PUTİN MESAJI

Öte yandan Zelenskiy, ABD'nin Rusya'ya yönelik tutumunu eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin ile iyi ilişkilerini kamuoyu önünde sergilemesinin Moskova üzerindeki baskıyı zayıflattığını savunan Zelenskiy, "Amerika Birleşik Devletleri, Putin'in yanında olamaz çünkü saldırgan olan odur." dedi.

Zelenskiy, arabuluculuk konusunda ise "Arabuluculuk yapmak için tarafsız olmak gerekir. Ancak bu savaşla ilgili tutumunuzda tarafsız olamazsınız çünkü saldırganın kim olduğu açıkça belli." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunu da eleştiren Zelenskiy, İngiltere'nin önümüzdeki yıllarda Rusya ile dostane ilişkiler kurmasını beklemediğini söyledi.

Zelenskiy İstanbul'a ayak basar basmaz açıkladı! Gündeminde o madde var

RUSYA'DAN DİZEL İHRACATINDA KRİTİK KARAR! YASAK 2027'YE UZANIYOR

Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının enerji arzında oluşturduğu baskı nedeniyle dizel ihracatındaki kısıtlamaları sürdürme kararı aldı.

Bloomberg'in haberine göre Moskova yönetimi, iç piyasada yakıt tedarikini korumak amacıyla dizel ihracatına yönelik yasağın büyük bölümünü Ocak 2027 sonuna kadar uzatacak düzenleme üzerinde çalışıyor.

BAZI İHRACATÇILARA İSTİSNA TANINACAK

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, hükümetin ihracat kısıtlamalarını üç ay daha uzatacak kararnameyi hazırladığını açıkladı.

KASIM AYINDA 2,15 MİLYON TON DİZEL İHRAÇ EDİLECEK

Rusya'nın kasım ayında yaklaşık 2,15 milyon ton dizel ihraç etmesinin beklendiğini söyleyen Novak, Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarının sevkiyat planlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Ekim ayında yaklaşık 510 bin ton olan dizel ihracatının kasımda önemli ölçüde artması öngörülüyor.

Moskova yönetimi, bir yandan iç piyasadaki yakıt ihtiyacını karşılamaya çalışırken diğer yandan belirli ihracatçılara tanınacak istisnalarla dış pazarlara sevkiyatı sürdürmeyi hedefliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala