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Ülke kabusu yaşadı! Askeri üsse bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ülke kabusu yaşadı! Askeri üsse bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Somali'de askeri üsse düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Damanyo askeri üssüne terör örgütü Eş-Şebab tarafından bombalı intihar saldırısı düzenlendi. 

Askere kayıt olmak üzere üste bulunan gençlerin oluşturduğu kuyruğun hedef alındığı saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Ülke kabusu yaşadı! Askeri üsse bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLENDİ

Yetkililer, intihar bombacısının üssün kapısındaki kuyruğa yaklaşarak, üzerindeki bombayı patlattığını açıkladı. Görgü tanıkları, saldırganın tuk-tuk ile üsse geldiğini ve araçtan inmesinin ardından üsse doğru koştuğunu ifade etti.

Ülke kabusu yaşadı! Askeri üsse bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Terör örgütü Eş-Şebab ise saldırıda 30 kişiyi öldürdüklerini, 50 kişiyi de yaraladıklarını iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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