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Haberler > Dünya > Ülke şokta! Alarm verildi: Gökyüzündeki gizemli alev toplarını görenler telefona sarıldı

Ülke şokta! Alarm verildi: Gökyüzündeki gizemli alev toplarını görenler telefona sarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kazakistan semalarında alev almış bir şekilde hızla ilerleyen çok sayıda tanımlanamayan cisim görüntülendi. Havadaki uçan cisimlerin infilak eden bir Rus füzesine ait olduğu öne sürüldü.

Kazakistan semalarında alevler içinde ilerleyen tanımlanamayan cisimler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, gökyüzünde hızla hareket eden ve ardında parlak izler bırakan cisimler dikkat çekti.

Havadaki uçan cisimlerin infilak eden bir Rus füzesine ait olduğu öne sürülürken henüz resmi bir kaynaktan açıklama yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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