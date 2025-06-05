Ülke şokta! Alarm verildi: Gökyüzündeki gizemli alev toplarını görenler telefona sarıldı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kazakistan semalarında alev almış bir şekilde hızla ilerleyen çok sayıda tanımlanamayan cisim görüntülendi. Havadaki uçan cisimlerin infilak eden bir Rus füzesine ait olduğu öne sürüldü.
Kazakistan semalarında alevler içinde ilerleyen tanımlanamayan cisimler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, gökyüzünde hızla hareket eden ve ardında parlak izler bırakan cisimler dikkat çekti.
Havadaki uçan cisimlerin infilak eden bir Rus füzesine ait olduğu öne sürülürken henüz resmi bir kaynaktan açıklama yapılmadı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir