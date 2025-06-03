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Ülkede gündem oldu! Devlet kurumundan skandal "eşcinsel çift" paylaşımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ülkede gündem oldu! Devlet kurumundan skandal &quot;eşcinsel çift&quot; paylaşımı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanada Gelir Ajansı'nın çocuk yardımlarını duyurduğu sosyal medya paylaşımında, kucaklarında bebek taşıyan eşcinsel bir çiftin görseline yer verilmesi tepki çekti.

Kanada Gelir Ajansı'nın (CRA) resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım, tepkilere yol açtı. Çocuk başına verilen devlet desteklerini duyuran paylaşımda, kucaklarında bebek taşıyan eşcinsel bir çiftin fotoğrafına yer verilmesi infiale yol açtı.

DEVLET KURUMUNDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Paylaşımda, ailelere yönelik mali destekler konusunda bilgi verilirken, aile temsili olarak eşcinsel çift tercih edildi. Paylaşımla göz göre göre eşcinsellik teşviki yapılması tepki çekti.

Ülkede gündem oldu! Devlet kurumundan skandal "eşcinsel çift" paylaşımı - 1. Resim

Öte yandan tepkilerin odağındaki CRA'dan ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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