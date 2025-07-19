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'Uyuyan prens' hayat mücadelesini kaybetti: 20 yıldır komadaydı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

20 yıldır komada olan Suudi Arabistan Prensi Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud hayatını kaybetti. Prens Velid uzun süredir komada olmasından dolayı 'uyuyan prens' olarak nitelendiriliyordu.

Suudi Arabistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu 20 yıldır komada olan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud'un vefat ettiği belirtildi.

'Uyuyan prens' hayat mücadelesini kaybetti: 20 yıldır komadaydı - 1. Resim

UYUYAN PRENS OLARAK BİLİNİYORDU 

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de "uyuyan prens" olarak adlandırılan Prens Velid hayatını kaybetti.

'Uyuyan prens' hayat mücadelesini kaybetti: 20 yıldır komadaydı - 2. Resim

1990 doğumlu olan Prens, Harp Okulu'nda okurken 2005 yılında trafik kazası geçirmiş ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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