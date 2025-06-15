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Van’a 32 kilometre uzaklıkta! Türkiye sınırındaki Salmas bombalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in dün saldırdığı yerlerden biri İran’ın Batı Azerbaycan Eyaleti’ndeki Salmas şehri oldu.

İran hava savunma sistemleri, İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürdüğünü duyururken, Salmas şehrinin bazı noktalarında patlama sesleri duyuldu.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail, Türkiye sınırına 32 kilometre mesafede bulunan Salmas’a yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama bulunmadı.

Van’a 32 kilometre uzaklıkta! Türkiye sınırındaki Salmas bombalandı - 1. Resim

İRAN'IN FÜZELERİ TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLDÜ

Öte yandan İran'ın fırlattığı balistik füzeler, Hatay ve Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden gözlemlendi.

Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Van’a 32 kilometre uzaklıkta! Türkiye sınırındaki Salmas bombalandı - 2. Resim

SUİKAST FÜZELERİ ÜÇ GÜN ÖNCE GELDİ

İsrail’in İran’a düzenlediği büyük çaplı saldırının hemen öncesinde, ABD’nin Tel Aviv yönetimine yüzlerce füze gönderdiği ortaya çıktı. Middle East Eye’ın haberine göre; Washington yönetimi, saldırıdan sadece üç gün önce İsrail’e yaklaşık 300 adet Hellfire füzesi teslim etti. Hellfire füzeleri, lazer güdümlü, hava-kara tipi hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmatlar olarak biliniyor. Nükleer tesisleri yok etmek için değil, daha çok noktaya yönelik suikast ve komuta merkezi hedefli saldırılar için tercih ediliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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