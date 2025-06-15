İsrail’de panik! Bu felaketten sadece ABD yardımıyla çıkabilir

İran, İsrail'e balistik füze yağdırdı. Tahran ve Şiraz'dan ateşlenen füzeler önemli noktaları yerle bir etti. İsrail'de panik büyük, ABD'nin kapısı çalındı, beklenen olmadı. İşte son gelişmeler...

İsrail, önceki gün İran'ın nükleer programına saldırmak ve rejiminin kendilerine karşı devam eden saldırganlığına cevap vermek amacıyla hava saldırısı başlattı. İran'ın nükleer ve askeri tesisleri hedef alındı. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve önemli bilim insanları hayatını kaybetti. Akabinde İran intikam yemini etti, ve misilleme ile başlayan karşılık süper sonik füzelerle devam etti. Ağır darbe alan İsrail ise gözünü ABD'ye dikti.

"BU FELAKETTEN ABD YARDIMI İLE ÇIKARIZ"

İran'ın dünden bu yana devam eden saldırılarında ağır yara alan İsrail tutuştu, Haaretz gazetesi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'Bu felaketten sadece ABD yardımı ile çıkabiliriz' yazdı.

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İsrail'in, Trump yönetiminden son 48 saat içinde İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için İran'a karşı savaşa katılmasını istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu kabul etmediği iddia edildi.

Axios haber sitesine konuşan iki İsrailli yetkiliye göre, İsrail, İran'a saldırılarında ABD'den katılmasını istedi.

İsrail'in, dağın içine veya yerin altına inşa edilmiş İran'ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı için ABD'den yardım istediği öne sürüldü.

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TRUMP DİKKATE ALMADI

Ancak Trump yönetiminin şimdiye kadar İsrail'in operasyonundan kendini uzak tutmaya çalıştığı, İran'da tek bir tesisini dahi direk bombalamak için saldırmasının ABD'yi doğrudan savaşın içine çekeceği endişesi ile bunu şu an dikkate almadığı savunuldu.

Öte yandan diğer bir İsrailli yetkilinin, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde "gerekirse bunu yapabileceğini" söylediği iddia edilerek, İsrail'in Trump'ın bu talebi kabul etmesini umduğu öne sürüldü.

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, dün AA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir." ifadelerini kullanmıştı.