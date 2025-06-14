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İran duyurdu! Devrim Muhafızları Komutanı Sardar Khosrow Hassani öldürüldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran duyurdu! Devrim Muhafızları Komutanı Sardar Khosrow Hassani öldürüldü
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hava ve Uzay Kuvvetleri İstihbarat Başkan Yardımcısı Sardar Khosrow Hassani'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Khosrow Hassani, dün gerçekleşen İsrail saldırısında Tuğgeneral Hajizadeh ile birlikte hayatını kaybetti.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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