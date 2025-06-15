İran füzeleri hava savunma sistemini aştı! Merkez bölgeleri yangın yeri...

İran tarafından fırlatılan füzelerden bazıları hava savunma sistemini aşarak İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti. İsrail ordusu, "hava savunma sistemlerinin geçilmez olmadığı" bu nedenle gelen uyarılara uygun hareket etme çağrısı yaptı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran'ın fırlattığı füzelerden dördü merkez bölgesindeki binaları hedef aldı. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle gökyüzünde parlak ışık izlerinin görüldüğü aktarıldı.

Sosyal medyada, İsrail'in merkez bölgesine düşen bir füzenin güçlü bir patlamaya yol açtığı anlara ait görüntüler paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İsrail basını, sağlık ekiplerinin ilk belirlemelere göre saldırılarda 12 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail ordusu iç cephe komutanlığı ise merkez ve kuzey bölgelerinde sığınaklardan çıkılabileceği duyurusunu yaptı. Arama kurtarma ekiplerinin ülke genelinde füzelerin düştüğü noktaya doğru geçtiği belirtildi.

İSRAİL'DEN VATANDAŞLARINA YENİ UYARI GELDİ

İsrail ordusu, "hava savunma sistemlerinin geçilmez olmadığı" bu nedenle gelen uyarılara uygun hareket etme çağrısı yaptı.

İran, pazar gecesinin ilk saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. İsrail iç cephe komutanlığı, ülke genelinde sığınaklara gidilmesi uyarısı yapmıştı.

İSRAİL - İRAN HATTINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.