Haberler > Dünya > Venedik'te 700 yıllık gizem çözüldü! Dünyaca ünlü heykel 'Çin malı' çıktı

Venedik'te 700 yıllık gizem çözüldü! Dünyaca ünlü heykel 'Çin malı' çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Venedik&#039;te 700 yıllık gizem çözüldü! Dünyaca ünlü heykel &#039;Çin malı&#039; çıktı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Venedik’te bulunan dünyaca ünlü ''Venedik Aslanı'' heykelinin Çin’de üretildiği, ardından İpek Yolu üzerinden Avrupa’ya getirildiği ortaya çıktı. 

Venedik’in ünlü San Marco Meydanı’nda 700 yılı aşkın süredir yer alan ''Venedik Aslanı'' ile ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı. 

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Yaklaşık 3 bin kilo ağırlığındaki heykelin Avrupa’da yapıldığı sanılıyordu, ancak sembolün Çin’de yapıldığı ortaya çıktı.  Öte yandan heykelin, Mezopotamya ve Pers grifonlarından değil, Tang Hanedanlığı’na ait “tomb guardian” (zhènmùshòu) mezar koruyucularından esinlendiği ortaya çıktı.

Venedik'te 700 yıllık gizem çözüldü! Dünyaca ünlü heykel 'Çin malı' çıktı - 1. Resim

''GİZEMLERDEN BİRİ ÇÖZÜLDÜ''

Padua Üniversitesi’nden Dr. Massimo Vidale, ''Venedik gizemlerle dolu bir şehir, ama bunlardan biri çözüldü. Aziz Mark’ın Aslanı aslında Çinli ve İpek Yolu’ndan yürüdü'' dedi.

ÇİN’DEN GELDİĞİ DOĞRULANDI

Heykelin bakır kaynağını belirlemek için “kurşun izotop analizi” uygulayan araştırmacılar, kaynağın Çin’deki Yangzi havzasından geldiğini doğruladı.

