Venedik'te 700 yıllık gizem çözüldü! Dünyaca ünlü heykel 'Çin malı' çıktı

Venedik’in ünlü San Marco Meydanı’nda 700 yılı aşkın süredir yer alan ''Venedik Aslanı'' ile ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Yaklaşık 3 bin kilo ağırlığındaki heykelin Avrupa’da yapıldığı sanılıyordu, ancak sembolün Çin’de yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan heykelin, Mezopotamya ve Pers grifonlarından değil, Tang Hanedanlığı’na ait “tomb guardian” (zhènmùshòu) mezar koruyucularından esinlendiği ortaya çıktı.

''GİZEMLERDEN BİRİ ÇÖZÜLDÜ''

Padua Üniversitesi’nden Dr. Massimo Vidale, ''Venedik gizemlerle dolu bir şehir, ama bunlardan biri çözüldü. Aziz Mark’ın Aslanı aslında Çinli ve İpek Yolu’ndan yürüdü'' dedi.

ÇİN’DEN GELDİĞİ DOĞRULANDI

Heykelin bakır kaynağını belirlemek için “kurşun izotop analizi” uygulayan araştırmacılar, kaynağın Çin’deki Yangzi havzasından geldiğini doğruladı.