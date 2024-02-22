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    • Haberler > Dünya > Venezuela'da yasa dışı altın madeni çöktü: 30 ölü, 100'den fazla kayıp var

    Venezuela'da yasa dışı altın madeni çöktü: 30 ölü, 100'den fazla kayıp var

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Venezuela, Maden Faciası, Altın Madeni, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Venezuela'nın Bolivar eyaletindeki yasa dışı altın madeni çöktü. İlk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi ise toprak altında kaldı.

    Bolivar eyaletine bağlı Angostura kasabasında, yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldi.

    100'DEN FAZLA İNSAN TOPRAK ALTINDA

    Olayda şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 100'den fazla kişinin de mahsur kaldığını ifade etti. Bolivar eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    HEYELAN KAYNAKLI ÇÖKME MEYDANA GELDİ

    Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Venezuela basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.

    Brezilya sınırındaki Bolivar eyaleti altın, elmas, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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