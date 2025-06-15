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İsrail'i kınadı, tüm müslümanlara sahip çıktı! "21. yüzyılın Hitler'ine sessiz kalınırken..."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in saldırılarını kınayarak tüm Müslüman ve Arap halklarıyla dayanışma içerisinde olduğunu açıkladı. BM'nin Gazze'deki tutumunu da eleştiren Maduro,"Gazze Şeridi'ndeki konutların, evlerin, okulların, camilerin ve hastanelerin yüzde 80'inin yıkılmasına sessiz kaldı. Şimdi de yüzünüzü başka tarafa mı döneceksiniz? 21. yüzyılın Hitler'ine karşı sessizlik sürerken şimdi de İran halkı mı hedef alınıyor?" dedi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Venezuela Başkanı, İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılarına tepki gösterdi.

"TÜM MÜSLÜMANLARLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Maduro, "İran, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ile tüm Müslüman ve Arap halklarıyla olan mutlak dayanışmamızı kesin bir şekilde teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

"NETANYAHU ÇILGINLIKLARINI DURDURSUN"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "çılgınlıklarının" durdurulması çağrısında bulunan Maduro, "Gazze'de, Batı Şeria'da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için." değerlendirmesinde bulundu.

"21. YÜZYILIN HİTLERİ..."

Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'deki tutumunu da eleştirerek, şunları kaydetti: "Birleşmiş Milletler'in tüm kurumları, Gazze Şeridi'ndeki konutların, evlerin, okulların, camilerin ve hastanelerin yüzde 80'inin yıkılmasına sessiz kaldı. Şimdi de yüzünüzü başka tarafa mı döneceksiniz? Şimdi Berlin ne diyor, Paris ne diyor, Londra ne diyor, Washington ne diyor? 21. yüzyılın Hitler'ine karşı sessizlik sürerken şimdi de İran halkı mı hedef alınıyor?"

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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