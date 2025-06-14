Avrupa Parlamentosu’ndan tarihi adım: Gazze için “soykırım” oturumu yolda

Avrupa Parlamentosu, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını ilk kez “soykırım” olarak tanımlamaya hazırlanıyor. Strazburg’da 18 Haziran’da yapılacak tarihi oturumda, "Gazze'deki soykırımı durdurmak: AB yaptırımlarının zamanı geldi" başlığı altında İsrail'e sert yaptırımların masaya yatırılması bekleniyor. Avrupa Birliği tarihinde bir ilk olacak bu oturum, Netanyahu hükümetini uluslararası arenada eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya bırakabilir.

Avrupa Parlamentosu (AP), İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin şimdiye kadarki en sert adımı atmaya hazırlanıyor. 18 Haziran’da Strazburg’da gerçekleştirilecek Genel Kurul oturumunda, “Gazze’deki soykırımı durdurmak: AB yaptırımlarının zamanı geldi” başlıklı kritik bir oturum düzenlenecek.

Söz konusu oturumla birlikte Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı, tarihte ilk kez “soykırım” tanımını resmi metinlerde İsrail’in eylemleri için kullanmış olacak.

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AP'DE DENGELER DEĞİŞİYOR

Oturum, AP’nin Sol grubu tarafından gündeme alındı. Grup adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Manus Carlisle, AP’nin 16-19 Haziran tarihleri arasında yapacağı oturumlarda, Gazze’de yaşananların ilk kez bu kadar net bir dille "soykırım" olarak tanımlanacağını bildirdi.

Kararın gerekçeleri arasında, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve BM Özel Komiteleri gibi kurumların yanı sıra birçok hukukçu ve akademisyenin değerlendirmeleri gösteriliyor.

'NETANYAHU HALA SERBEST' VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Sol Grup’tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından verilen geçici tedbir kararlarını hiçe saymaktadır. Başbakan Binyamin Netanyahu, savaş suçları ve sivil halka karşı aç bırakma gibi ciddi ithamlarla hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen halen serbesttir."

Açıklamada ayrıca Gazze’deki durumun 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi’ne göre açıkça “soykırım” tanımıyla örtüştüğü vurgulandı.

SON OTURUMDA TANSİYON YÜKSEKTİ: AB-İSRAİL İLİŞKİLERİ MASADA

AP, daha önce de Gazze konusunda birçok kez oturum düzenlemiş, özellikle 21 Mayıs’taki görüşmelerde milletvekilleri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı. Oturumda bir grup İsrail’e destek verirken, diğer milletvekilleri, Avrupa Birliği’nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması’nı askıya alması ve halkların hükümetlerine baskı yapması çağrısında bulunmuştu.