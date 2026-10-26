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Dünya

Vietnam'da korkunç iş kazası: Forkliftten devrilen malzemenin altında kaldı

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Vietnam'da korkunç iş kazası: Forkliftten devrilen malzemenin altında kaldı
Başlık ResmiVietnam'da korkunç iş kazası: Forkliftten devrilen malzemenin altında kaldı

Vietnam’da bir lojistik tesisinde forkliftle taşınan dev paletler bir işçinin üzerine devrildi. Tonlarca ağırlıktaki malzemenin altında kalan talihsiz adam hayatını kaybederken, feci kaza güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Vietnam’daki bir lojistik tesisinde forkliftle taşınan tonlarca ağırlıktaki dev paletlerin üzerine devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Vietnam'da korkunç iş kazası: Forkliftten devrilen malzemenin altında kaldı
Başlık ResmiVietnam'da korkunç iş kazası: Forkliftten devrilen malzemenin altında kaldı

DEV PALETLER ÜZERİNE DEVRİLDİ

Korkunç kaza, Vietnam’daki lojistik merkezlerinden birinde meydana geldi. 22 Ekim günü öğle saatlerinde bir forkliftin dengesini kaybetmesi sonucu üzerindeki dev paletler sahada çalışan talihsiz işçinin üzerine devrildi.

Vietnam'da korkunç iş kazası: Forkliftten devrilen malzemenin altında kaldı
Başlık ResmiVietnam'da korkunç iş kazası: Forkliftten devrilen malzemenin altında kaldı

TALİHSİZ İŞÇİ KURTARILAMADI

Kazanın ardından olay yerine müdahale edilirken ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan adam hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, forkliftle taşınan dev paletlerin dengesini kaybederek işçinin üzerine devrildiği anlar yer aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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