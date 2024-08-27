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Volos sahilinde ölü balıklar deniz yüzeyini kapladı! Yunanistan harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / AA

 Yunanistan'ın Volos şehrinin sahilinde binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı. Görüntülerin ardından savcılık harekete geçti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Volos kentinin sahilinde binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kapladığı görüldü.

Volos sahilinde ölü balıklar deniz yüzeyini kapladı! Yunanistan harekete geçti - 1. Resim

Yunan basınına konuşan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su balığı olduğunu belirtiyor.

Volos sahilinde ölü balıklar deniz yüzeyini kapladı! Yunanistan harekete geçti - 2. Resim

Yaklaşık bir haftadır bölgede yaşanan toplu balık ölümlerinin bölgedeki akarsularla denize ulaşan tatlı su balıklarının tuzlu deniz suyuna uyum sağlayamamasından kaynaklandığını savunuyor.

Volos sahilinde ölü balıklar deniz yüzeyini kapladı! Yunanistan harekete geçti - 3. Resim

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından savcılığın bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattığı bildirildi.

Volos sahilinde ölü balıklar deniz yüzeyini kapladı! Yunanistan harekete geçti - 4. Resim

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları ölümlerin bölgedeki çevre kirliliğinden kaynaklandığı yorumunu yapıyor. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: AA
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