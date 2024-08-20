Yunanistan'da yangın krizi! Miçotakis'in istifası isteniyor

Yunanistan'dan meydana gelen ve birçok vatandaşı etkileyen yangınlar sonrası tepkiler sürüyor. 'Yılın en büyük felaketi' olarak değerlendirilen yangının mağdurları, Başbakan Kiryakos Miçotakis'ın istifasını talep etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnavas'ta başlayan ve 'yılın en büyük felaketi' olarak değerlendirilen yangının mağdurları, bölgede toplantı düzenleyen Başbakan Kiryakos Miçotakis'e istifa çağrısı yaptı.

Miçotakis, yangın felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede, Miçotakis başkanlığında, hükümet yetkilileri ve yerel idarecilerle yangının etkilerine ilişkin toplantı düzenlendi. Bu sırada yangın nedeniyle mağdur olan kişilerden oluşan bir grup dışarda gösteri yaptı.

Yangın mağdurları, hükümetin yangınla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Miçotakis'in istifasını istedi. Kalabalık, Miçotakis ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

YANGIN MAĞDURLARINA KİRA YARDIMI YAPILACAK

Miçotakis, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl Yunanistan'da yaklaşık 4 bin farklı noktada orman yangınlarına müdahale edildiğine ve bu yangınların büyük kısmının Atina'yı da kapsayan Attiki Bölgesi'nde olduğuna dikkati çekti.

Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı, mağdurlara verilecek destekler ele alındı.

Toplantının ardından açıklanan verilere göre, yangın nedeniyle 97 ev kullanılamaz hale geldi. Bunlardan 57'sinin yıkılması gerektiği tespit edildi.

Yangın mağdurlarına kira yardımı yapılmasına karar verildi. Mağdurların kamuya olan borçları da ertelendi.

Miçotakis, yangının ardından "Neyse ki etkilenen çok az sayıda vatandaş var." demiş, bu ifadeye muhalefet ve yangın mağdurları büyük tepki göstermişti.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlerde, Varnavas'ta başlayarak Vrilisia ile Halandri'ye kadar yayılan yangında 104 kilometrekarelik alanın yandığı belirtilmişti.