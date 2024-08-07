Yahya Sinvar'ın Hamas lideri olması dünya basınında: Büyük sürpriz

Heniyye'nin öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu. Yıllarca İsrail hapishanelerinde kalan, ABD tarafından başına ödül konulan Sinvar'ın liderliği, dünya basınında da gündem oldu. Birçok gazete bu gelişmeyi sürpriz olarak nitelendirdi.

31 Temmuz'da İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi. Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

SİNVAR'IN LİDERDİĞİ DÜNYA BASININDA: SÜRPRİZ

Bu karar dünyada da büyük yankı uyandırırken Sinvar'ın liderliği, birçok gazete ve haber sitesinde de manşet oldu. İsrail devlet televizyonu KAN'ın muhabiri Roi Kais, Heniyye suikastından bir hafta sonra Sinvar'ın lider olmasını sürpriz olarak nitelendirdi. Bu kararın İsrail'in peşine düştüğü Yahya Sinvar'ın hayatta olduğunu da gösterdiğini vurguladı.

Al Jazeera muhabiri Hamdah Salhut, Sinvar'ın Hamas'ın yeni baş müzakerecisi olmasıyla Netanyahu'nun baskı altına alındığını söyledi. Yıllarca İsrail hapishanelerinde kalmış Sinvar'ın Hamas'ın lideri olması 'sürpriz' olarak tanımlandı.

İngiliz The Guardian, 'Hamas 7 Ekim saldırılarının mimarı Yahya Sinvar'ı yeni lideri olarak seçti' başlıklı haberinde Filistinli liderinin atanmasının İran'ın resmi medya kanallarında duyurulduğunu öne çıkardı. The Times gazetesi 'Hamas yeni lider olarak Yahya Sinvar'ı tayin etti' başlığını tercih etti, 61 yaşındaki Sinvar'ın İsrail'in en çok arananlar listesinin en üst sırasında yer aldığını kaydetti.

The Economist'in manşetinde ise "Sinvar'ın lider olarak seçilmesiyle ateşkes daha düşük ihtimal" başlığı yer aldı.

Amerikan New York Times gazetesi 'Hamas 7 Ekim saldırılarının mimarını yeni siyasi lideri olarak seçti' derken, Washington Post 'Sinvar siyasi lider Haniye'nin yerini alıyor ve gücünü sağlamlaştırıyor' başlığını tercih etti.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. Tıpkı İsmail Heniyye gibi aslen 1948’de İsrail’in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı. Sinvar, 1988’de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu. Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi.

Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlerde, Sinvar'ın İsrail hava saldırısından kurtulduğu belirtildi. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyor. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başsavcısı Karim Khan, geçen mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. İsrail, Hamas’ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun “bir numaralı sorumlusu” olarak gösteriyor.