Yangın evi küle çevirdi, 4'ü çocuk 6 kişi öldü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bir evde çıkan yangın felaketle sonuçlandı. Yangında 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.
Sırbistan'da gece saatlerinde Novi Sad şehrinin Salajka Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
YANGINA, ŞARJDAKİ SKUTER NEDEN OLMUŞ
Polis ekipleri, yanan evde yaptıkları incelemede aynı aileden olduğu öğrenilen 4'ü çocuk, 6 kişinin öldüğünü tespit etti. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivıca Dacic, yaptığı açıklamada, yangına şarj edilmekte olan elektrikli skuterın neden olduğu şüphesi üzerinde durduklarını, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsiye gönderildiğini ifade etti.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı