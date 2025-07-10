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Yemen füze yolladı, Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yemen füze yolladı, Kudüs ve Batı Şeria&#039;da sirenler çaldı!
Yemen, Füze Saldırısı, İsrail, Kudüs, Batı Şeria, İran, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yemen’deki İran destekli Husilerden İsrail’e bir misilleme daha geldi. Fırlatılan füze sonrası Kudüs ve Batı Şeria’daki yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği aktarıldı.

KUDÜS VE BATI ŞERİA'DA SİRENLER ÇALDI

Açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle Kudüs ve Batı Şeria’daki bazı yerleşim yerleri dahil birçok bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı. Halka tedbir olarak sığınaklara girme çağrısı yapıldığı belirtilirken, füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği kaydedildi.

İsrail basını, füze saldırısı nedeniyle maddi zarar ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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