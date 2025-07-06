İsrail'de sirenler yeniden çaldı! Füze ile saldırdılar, ordudan açıklama var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İsrail Ordusu, Yemen'den atılan füze sebebiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı açıkladı. Füzenin müdahale edilerek düşürüldüğü aktarıldı.
İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin düşürüldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi. Açıklamada, füzeye müdahale edilerek düşürüldüğü bildirildi.
ATEŞKESİ BOZDULAR
Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş