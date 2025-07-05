Suikastla tehdit ediliyordu! Hamaney savaş sonrası ilk kez kamuoyu karşısına çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Temmuz 2025 22:54 - Güncelleme: 5 Temmuz 2025 23:01 - Güncelleme:

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ölümle tehdit ettiği İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı.

ABD ve İsrail'in ölümle tehdit ettiği İran lideri Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. İlgili Haber İran lideri Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama! ABD'yi hedef aldı HAMANEY SAVAŞ SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ Filistin caddesindeki konutunda yapılan muharrem ayı matem törenlerine önceki 3 gece katılmayan İran lideri Hamaney, bu gece düzenlenen Aşura töreninde yer aldı. İran liderinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Hamaney'in salona girişiyle matem töreni için İmam Humeyni Hüseyniyesinde bulunanların, "Damarlarımızdaki kan, Rehberimize armağandır" sloganları atarak kendisine sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü. İlgili Haber İran-ABD Nükleer pazarlığı yeniden başlıyor! Tahran şartlarını açıkladı TRUMP VE NETANYAHU TEHDİT ETMİŞTİ ABD Başkanı Donald Trump ve Tel Aviv yönetimi, İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaş sırasında İran lideri Hamaney'i öldürmekle tehdit etmişti. Hamaney, saldırılar devam ederken ulusa sesleniş konuşmaları yapmıştı. Ateşkes sonrasında da bir konuşma yapan Hamaney, ABD'nin, İran'ın karşı saldırılarıyla yıpranan Tel Aviv'i kurtarmak amacıyla İran'a saldırılara katıldığını söylemişti. İran'da her yıl Hamaney'in konutunda yapılan muharrem ayı törenleri ilk kez Hamaney'in katılımı olmadan gerçekleştirilmişti. Hamaney, önceki 3 gece matem törenlerine katılmamıştı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak